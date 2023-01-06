Январь, 06 в 18:33

Украинцы, которые достигли призывного возраста и сейчас находятся за границей, обязаны становиться на воинский учет в дипломатических учреждениях.

Об этом говорится в принятом правительством 30 декабря Порядке организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Факты ICTV узнавали, кто из военнообязанных должен встать на воинский учет за рубежом.

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Юрист и адвокат Ростислав Кравец отмечает, что весомых изменений в новом постановлении Кабмина нет, ведь и до этого дипломатические представительства Украины вели определенный учет украинцев и содействовали, в случае необходимости, возвращению призывников домой.

— Здесь нужно обратить внимание, что на воинском учете стоят и учитываются исключительно те украинцы, которые отнесены к временному консульскому учету. Те, которые имеют постоянный консульский учет (лица, выехавшие на постоянное место жительства), сняты с военного учета в Украине. Это произошло еще в то время, когда они покидали Украину, — отмечает юрист.

Временный консульский учет — регистрация информации о месте пребывания за пределами Украины граждан Украины, которые временно находятся за границей.

Граждане Украины принимаются на временный консульский учет сроком на один год.

Указанный срок может быть увеличен в соответствии со сроком действия разрешения иностранного государства на проживание, выданного лицу, которое принимается на консульский учет, но не может превышать пяти лет.

— Нужен временный консульский учет для того, чтобы получать защиту от дипломатического учреждения за границей и иметь возможность участвовать в голосовании за рубежом. То есть только те лица, которые стоят на временном или постоянном консульском учете, имеют право участвовать в выборах, — добавляет эксперт.

В соответствии с постановлением Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, на зарубежные дипломатические учреждения Украины возложен ряд новых обязанностей, а также предоставлены новые полномочия в вопросе взятия на воинский учет лиц, которые находятся за рубежом.

Сейчас украинские посольства и консульства в иностранных государствах должны вести воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов, которые находятся на временном консульском учете.

— Граждан, которые находятся на временном консульском учете и достигли призывного возраста и не имеют отсрочки или не освобождены от призыва на срочную военную службу, должны информировать о его начале в Украине, — говорит Кравец.

Кроме того, консульские учреждения должны сообщать в семидневный срок со дня постановки на консульский учет или снятия с него об призывников, военнообязанных и резервистов соответствующим районным (городским) территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, органам СБУ, подразделениям Службы внешней разведки по месту пребывания таких граждан на воинском учете.

Кто из мужчин должен стать на воинский учет за рубежом

Поскольку украинские посольства и консульства за рубежом будут вести воинский учет на основе данных временного консульского учета, то военнообязанные мужчины должны находиться на этом учете.

— На временный консульский учет должны стать и мужчины, и женщины, то есть все граждане Украины. Что касается воинского учета, то это касается только призывников, военнообязанных и резервистов, — говорит Кравец.

Постановлением определяется, что призывники, военнообязанные и резервисты должны быть на воинском учете независимо от места пребывания. Соответственно, только эти категории мужчин должны стать на воинский учет за рубежом.

В случае, если гражданин Украины находится за границей не более трех месяцев, он может не становиться на воинский учет за рубежом.

— Призывники, военнообязанные и резервисты, которые выезжают за границу на срок до трех месяцев, с воинского учета не снимаются, — говорится в документе.

Если лицо выезжает на срок более трех месяцев, то обязуется стать на воинский учет по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

В таком случае, украинцы должны лично обратиться в заграничные дипучреждения Украины в семидневный срок со дня прибытия в новое место жительства.

С собой нужно иметь паспорт гражданина Украины и соответствующие военно-учетные документы.