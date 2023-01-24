Резерв личного состава: что это и кого будут мобилизовать

Январь, 24 в 13:56

Военное руководство Украины получило задание создать резервы личного состава, чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий. Об этом 22 января 2023 года заявил президент Владимир Зеленский.

Факты ICTV узнавали, что такое резерв личного состава и кого будут мобилизовать.

Военный резерв в Украине

Военный резерв — это важный компонент ВСУ и других военных формирований, который состоит из резервистов, то есть лиц, которые являются военнообязанными гражданами.

Сейчас смотрят

Резервисты проходят службу в военном резерве ВСУ или других военных формированиях. Такие лица в основном являются бывшими военнослужащими и, в зависимости от законодательства, остаются в резерве добровольно или принудительно.

Резервисты ведут обычный образ жизни, однако состоят на воинском учете и, при необходимости, могут отправиться на службу.

Резервисты зачисляются в запас ВСУ при условии, что они пригодны по состоянию здоровья к прохождению военной службы в мирное или военное время и не достигли предельного возраста пребывания в запасе.

В Украине есть несколько видов резерва:

оперативный (I и II очереди);

мобилизационный;

общественный.

Резерв личного состава: как будут мобилизовать

Украинский военный эксперт и историк Михаил Жирохов, комментируя заявление Владимира Зеленского о создании резерва личного состава, отмечает, что у военных все идет от штатного расписания.

По словам эксперта, новые бригады, батальоны ли резервы создают не по указу президента, а директивой Генерального штаба Украины.

— Если формируются новые соединения, подразделения, бригады, роты или батальоны, то это идет только от военных. И уже военные планируют формирование тех или иных бригад. Конечно, у каждой бригады есть штатное расписание: сколько нужно людей, техники, боеприпасов и тому подобное. То есть это не простой процесс. Не бывает так, что сегодня решили создать резерв, а завтра он уже есть, — отмечает эксперт.

По словам Жирохова, во время войны брать новый резерв неоткуда. То есть, если Генеральный штаб начинает планировать создание дополнительного резерва, то соответственно, готовится такое же количество оружия, формы и тому подобное.

— Тут стоит понимать, что резерв личного состава — это не про мобилизацию! Теоретически призвать можно любое количество людей (как это делают в России, например), но их нужно обучить, одеть, накормить, дать оружие, обеспечить боеприпасами. Поэтому важно понимать, есть ли у нас остаток оружия, которое мы можем давать новым мобилизованным или нет. Кроме того, каждое подразделение ВСУ — это не банда. Каждому подразделению нужны офицеры, а 80% тех, кого мобилизуют, это люди, имеющие рядовые или сержантские звания. А на роту нужно не менее 4 офицеров! — отмечает Жирохов.

По словам эксперта, чтобы создать резерв личного состава, нужно найти людей, начиная от лейтенанта и заканчивая полковником.

— Создание нового резерва — действительно важный и нужный вопрос. Но этот процесс влечет за собой огромное количество вопросов, которые не решают быстро. Например, если Генеральный штаб запланировал на март комплектование определенного подразделения, то лишь необходимое количество людей будет мобилизоваться, чтобы закрыть этот вопрос. Не будет мобилизоваться миллион человек, это не так работает, — уверяет военный эксперт.

Эксперт добавляет, что создание резерва — это нужное и важное задание, но это работа, которая планируется и расписывается на несколько месяцев.

Для чего нужен резерв личного состава

— Основная задача резерва личного состава: собрать людей (в каком-то проценте), которые могут заменить определенные подразделения на фронте и пополнить воинские части, вывозимые с фронта. Но тут нужно понимать, что пополнять воинские части просто личным составом не будут. Например, если не хватает пулеметчиков или гранатометчиков, то именно их будут брать из резерва и отправлять в часть. То есть это будут лишь отдельные военные специальности, — уверяет Жирохов.

Эксперт также отмечает, что резервы формируются постоянно, начиная с начала полномасштабной войны и мобилизуют исключительно тех лиц, которые имеют определенную военную специальность, которая сейчас необходима на фронте.