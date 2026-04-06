В государственном цифровом приложении для военнообязанных Резерв+ пользователи все чаще фиксируют появление статуса “оперативный резерв”.

Статус “оперативный резерв”: что это значит

Как пояснила в комментарии Фактам ICTV младший юрист практики обслуживания физических лиц АО Reliance Каминская Алина, отметка “оперативный резерв” в приложении Резерв+ означает, что лицо по данным Единого государственного реестра военнообязанных отнесено к оперативному резерву Вооруженных Сил Украины.

Такой статус, как правило, имеют граждане, которые проходили военную службу или были зачислены в резерв в соответствии с Законом Украины О воинской обязанности и военной службе и порядком организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденным постановлением КМУ № 1487.

Это не новая “метка” или отдельная обязанность, а лишь отражение того, что лицо уже находится в резерве и может быть привлечено во время мобилизации.

Статус “оперативный резерв”: что означает и влияет ли на бронирование

Как пояснила юрист, что касается бронирования, то закон не устанавливает общего запрета на бронирование резервистов.

— В соответствии со статьёй 25 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, бронированию подлежат военнообязанные, работающие на определенных законом предприятиях и в учреждениях. Окончательное решение зависит от категории лица и условий, определённых государством, а не только от факта нахождения в резерве, — пояснила юрист.

Статус “оперативный резерв”: что делать

Как пояснила юрист, отметка появляется в результате обновления или уточнения данных в реестре:

после сверки с ТЦК и СП,

внесения информации о военной службе, военно-учетной специальности,

или зачисления в резерв.

Если есть сомнения относительно правильности этого статуса, стоит обратиться в ТЦК и СП с запросом об основаниях внесения данных и получить официальное подтверждение из реестра.

