Резерв особового складу: що це та кого мобілізуватимуть

Військове керівництво України отримало завдання створити резерви особового складу, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій. Про це 22 січня 2023 року заявив президент Володимир Зеленський.

Факти ICTV дізнавалися, що таке резерв особового складу та кого мобілізуватимуть.

Загалом військовий резерв – це важливий компонент ЗСУ та інших військових формувань, який складається з резервістів, тобто осіб, які є військовозобов’язаними громадянами.

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Резервісти проходять службу у військовому резерві ЗСУ або інших військових формуваннях. Такі особи переважно є колишніми військовослужбовцями та, залежно від законодавства, залишаються в резерві добровільно чи примусово.

Резервісти ведуть звичайний спосіб життя, проте перебувають на військового обліку та, за потреби, можуть піти на службу.

Резервісти зараховуються у запас ЗСУ за умови, що вони придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час та не досягли граничного віку перебування в запасі.

В Україні є кілька видів резерву:

оперативний (І та ІІ черги);

мобілізаційний;

громадський.

Резерв особового складу: як мобілізуватимуть

Український військовий експерт та історик Михайло Жирохов, коментуючи заяву Володимира Зеленського про створення резерву особового складу, зазначає, що у військових усе йде від штатного розпису.

За словами експерта, нові бригади, батальйони чи резерви створюють не за указом президента, а директивою Генерального штабу України.

– Якщо формуються нові зʼєднання, підрозділи, бригади, роти чи батальйони тощо, то це йде лише від військових. І вже військові планують формування тих чи інших бригад. Звісно, у кожної бригади є штатний розпис: скільки потрібно людей, техніки, боєприпасів тощо. Тобто це непростий процес. Не буває так, що сьогодні вирішили створити резерв, а завтра він вже є, – наголошує експерт.

За словами Жирохова, під час війни брати новий резерв нема звідки. Тобто якщо Генеральний штаб починає планувати створення додаткового резерву, то, відповідно, готується така ж кількість зброї, форми тощо.

– Тут варто розуміти, що резерв особового складу – це не про мобілізацію! Теоретично призвати можна будь-яку кількість людей (як це роблять у Росії, наприклад), але ж їх потрібно навчити, одягнути, нагодувати, дати зброю, забезпечити боєприпасами. Тому важливо розуміти, чи є у нас залишок зброї, яку ми можемо давати новим мобілізованим, чи немає. Крім того, кожен підрозділ ЗСУ – це не банда. Кожному підрозділу потрібні офіцери, а 80% тих, кого мобілізують, це люди, які мають рядові чи сержантські звання. А на роту потрібно не менше 4 офіцерів! – зазначає Жирохов.

За словами експерта, щоби створити резерв особового складу, потрібно знайти людей, починаючи від лейтенанта і закінчуючи полковником.

– Створення нового резерву справді важливе й потрібне. Але цей процес тягне за собою величезну кількість питань, які не вирішуються швидко. Наприклад, якщо Генеральний штаб запланував на березень комплектування певного підрозділу, то лише необхідна кількість людей буде мобілізована, щоб закрити це питання. Не буде мобілізуватися мільйон осіб, це не так працює, – запевняє військовий експерт.

Експерт додає, що створення резерву – це потрібне та важливе завдання, але це робота, яка планується та розписується на кілька місяців.

Для чого потрібен резерв особового складу

– Основне завдання резерву особового складу — зібрати людей (у якомусь відсотку), які можуть замінити певні підрозділи на фронті та поповнити військові частини, які вивозяться з фронту. Але тут потрібно розуміти, що поповнювати військові частини просто особовим складом не будуть. Наприклад, якщо не вистачає кулеметників чи гранатометників, то саме їх будуть брати з резерву та відправляти у частину. Тобто це будуть лише окремі військові спеціальності, – запевняє Жирохов.

Експерт також наголошує, що резерви формуються постійно, починаючи з початку повномасштабної війни та мобілізують виключно тих осіб, які мають певну військову спеціальність, яка зараз необхідна на фронті.