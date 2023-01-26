На платформе єДопомога появилась новая гуманитарная помощь, которую могут получить украинцы.

Отныне человек, который нуждается в помощи, может использовать сертификат во всеукраинской сети супермаркетов АТБ-Маркет, а благотворители могут оплатить стоимость этого сертификата.

Как украинцам получить помощь от АТБ и как стать благотворителем, читайте в нашем материале.

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Платформа єДопомога: что это

Это специальная гуманитарная платформа, созданная с целью обеспечения всех украинцев необходимой помощью во время военной агрессии.

Благодаря ей каждый может узнать, как получить деньги от государства, оставить заявку на помощь или оказать ее другим.

Платформа позволяет єДопомога:

оставить заявку на помощь;

поддержать тех, кто оставил такие заявки.

Как получить помощь от АТБ

Чтобы оставить заявку на помощь от супермаркета АТБ, необходимо:

Перейти на платформу єДопомога и среди категорий выбрать Получить помощь. Зарегистрируйтесь – укажите номер телефона, ФИО и город, в котором вы сейчас находитесь. Также необходимо написать несколько слов о себе, например, о том, что вы многодетная мама. Оставьте заявку на помощь, выбрав из перечня партнеров по сети супермаркетов АТБ.

Когда благотворитель выберет именно вашу заявку и осуществит оплату, вы получите код в электронном кабинете на платформе и/или смс-сообщение на номер мобильного телефона.

Чтобы воспользоваться помощью от АТБ, при покупке товара на кассе нужно предоставить цифры кода из СМС или же показать подписку со штрих-кодом для сканирования.

Обратите внимание, что продуктовый сертификат является разовым и действительным только 30 дней после оплаты.

Купить вы сможете все продукты, кроме алкоголя и табачных изделий, в сети супермаркетов АТБ на подконтрольной Украине территории.

Как стать благотворителем

На платформе єДопомога можно не только получить помощь, но и стать благотворителем. Если вы действительно хотите помочь тем, кто в этом нуждается:

Перейдите по ссылке на платформу и выберите окошко Помочь онлайн .

. Пройдите регистрацию – укажите номер телефона, ФИО и страну, в которой находитесь;

Готово! Вы зарегистрированы как благотворитель.

В личном кабинете вы будете видеть перечень заявок от людей, нуждающихся в помощи. Рядом с каждой заявкой вы увидите кнопку Помочь:

Выберите заявку, которую хотите закрыть, и удобный номинал для оплаты. Это может быть 200, 500 или 1000 грн.

Оплатите выбранную сумму. После этого заявитель получит смс-сообщение и сможет воспользоваться подпиской на продукты в АТБ в течение 30 календарных дней.

Кстати, когда человек использует сертификат в АТБ, благотворитель получит подтверждения о покупке, в котором будет указан перечень приобретенных товаров.