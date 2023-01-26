На платформі єДопомога зʼявилася нова гуманітарна допомога, яку можуть отримати українці.

Відтепер людина, яка потребує допомоги, може використати сертифікат у всеукраїнській мережі супермаркетів АТБ-Маркет, а благодійники мають змогу сплатити вартість цього сертифіката.

Як українцям отримати допомогу від АТБ та як стати благодійником, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Платформа єДопомога: що це

Це спеціальна гуманітарна платформа, створена з метою забезпечення всіх українців необхідною допомогою під час військової агресії.

Завдяки їй кожен може дізнатися, як отримати гроші від держави, залишити заявку на допомогу або надати її іншим.

Платформа єДопомога дозволяє:

залишити заявку на допомогу;

підтримати тих, хто залишив такі заявки.

Як отримати допомогу від АТБ

Аби залишити заявку на допомогу від супермаркету АТБ, необхідно:

Перейти на платформу єДопомога Отримати допомогу. Зареєструйтесь – вкажіть номер телефону, ПІБ та місто, в якому ви зараз перебуваєте. Також необхідно написати кілька слів про себе, наприклад, про те, що ви багатодітна мама. Залиште заявку на допомогу, обравши з переліку партнерів єДопомога мережу супермаркетів АТБ.

Коли благодійник обере саме вашу заявку та здійснить оплату, ви отримаєте код в електронному кабінеті на платформі та/або смс-повідомлення на номер мобільного телефону.

Аби скористатися допомогою від АТБ, під час покупки товару на касі потрібно надати цифри коду з СМС або ж показати передплату єДопомога зі штрих-кодом для сканування.

Зверніть увагу, що продуктовий сертифікат є разовим та дійсним лише 30 днів після оплати.

Купити ви зможете усі продукти, окрім алкоголю та тютюнових виробів, у мережі супермаркетів АТБ на підконтрольній Україні території.

Як стати благодійником

На платформі єДопомога можна не лише отримати допомогу, а й стати благодійником. Якщо ви дійсно хочете допомогти тим, хто цього потребує:

Перейдіть за посиланням на платформу та оберіть віконце Допомогти онлайн. Пройдіть реєстрацію – вкажіть номер телефону, ПІБ та країну, в якій перебуваєте;

Готово! Ви зареєстровані як благодійник.

У особистому кабінеті ви будете бачити перелік заявок від людей, які потребують допомоги. Поруч з кожною заявкою ви побачите кнопку Допомогти:

Оберіть заявку, яку хочете закрити, та зручний номінал для оплати. Це може бути 200, 500 чи 1000 грн.

Оплатіть обрану суму. Після цього заявник отримає смс-повідомлення та зможе скористатися передплатою на продукти в АТБ протягом 30 календарних днів.

До речі, коли людина використає сертифікат в АТБ, благодійник отримає підтвердження про покупку, в якому буде зазначено перелік придбаних товарів.