Nestlé передала более 500 тонн детского питания в больницы и детские дома

Январь, 27 в 17:50

Компания Nestlé продолжает обеспечивать продуктами питания всех украинцев, которые сегодня больше всего нуждаются в помощи, в том числе и самых маленьких.

С начала полномасштабной войны компания передала на благотворительность более 500 тонн детского питания на сумму более 80 млн грн, включая продукцию для младенцев.

Эффективная передача помощи осуществляется в партнерстве с Министерством здравоохранения и партнерскими благотворительными фондами, в частности Крила надії и З янголом на плечі.

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Приоритетным направлением для помощи детским питанием являются медицинские учреждения, а также детские дома.

За первые две недели полномасштабной войны, в период наибольшего дефицита, была оказана помощь более 30 медицинским учреждениям и детским домам в наиболее пострадавших регионах, а по состоянию на сегодня количество таких заведений составляет 75 по всей Украине.

В конце прошлого года, в период новогодних праздников, была оказана помощь еще восьми детским домам, где сейчас находится 316 детей в возрасте до 3 лет, в том числе и эвакуированных из регионов, где ведутся активные боевые действия.

В детские дома Черкасс, Свалявы, Львов, Надворной, Тернополя, Винницы, Одессы и Житомира было передано 495 ящиков пюре и каш TM Gerber, а самые юные жители получили погремушки.

В целом компания Nestlé с первого дня войны оказывает гуманитарную помощь необходимыми продуктами питания и напитками для украинцев и их домашних любимцев.

Компания уже передала 4100 тонн продукции на сумму более 12 млн швейцарских франков (480 млн грн) для поддержки украинцев как внутри страны, так и в соседних государствах, где находятся украинские беженцы.