Nestlé передала понад 500 тонн дитячого харчування в лікарні та дитячі будинки

Січень, 27 в 17:50

Компанія Nestlé продовжує забезпечувати продуктами харчування всіх українців, які сьогодні найбільше потребують допомоги, зокрема й наймолодших.

Від початку повномасштабної війни компанія передала на благодійність понад 500 тонн дитячого харчування на суму понад 80 млн грн, включно з продукцією для немовлят.

Ефективне передання допомоги здійснюється в партнерстві з Міністерством охорони здоров’я та партнерськими благодійними фондами, зокрема Крила надії та З янголом на плечі.

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Пріоритетним напрямком для допомоги дитячим харчуванням є медичні установи, а також дитячі будинки.

За перші два тижні повномасштабної війни, в період найбільшого дефіциту, було надано допомогу понад 30 медичним закладам та дитячим будинкам в найбільш постраждалих регіонах, а станом на сьогодні кількість таких закладів становить 75 по всій Україні.

Наприкінці минулого року, в період новорічних свят, було надано допомогу ще восьми дитячим будинкам, де зараз перебуває 316 дітей віком до 3 років, зокрема й евакуйованих із регіонів, де ведуться активні бойові дії.

У дитячі будинки Черкас, Сваляви, Львова, Надвірної, Тернополя, Вінниці, Одеси та Житомира було передано 495 ящиків пюре та каш TM Gerber, а наймолодші мешканці отримали брязкальця.

Загалом компанія Nestlé з першого дня війни надає гуманітарну допомогу необхідними продуктами харчування та напоями для українців та їхніх домашніх улюбленців.

Компанія вже передала 4100 тонн продукції на суму понад 12 млн швейцарських франків (480 млн грн) для підтримки українців як всередині країни, так і в сусідніх державах, де перебувають українські біженці.