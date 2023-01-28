Абитуриенты с оккупированных территорий будут поступать в вуз дистанционно и без НМТ — Минреинтеграции

Январь, 28 в 17:07

В этом году абитуриенты из временно оккупированных городов и поселков Украины будут иметь возможность поступить в высшие учебные заведения в дистанционном формате.

Соответствующую инициативу анонсировало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Процедура поступления еще находится на стадии проработки, а официальное утверждение обещают обнародовать позже.

По данным пресс-службы, школьники, которые зарегистрированы и находятся на временно оккупированной территории, смогут поступить в вуз дистанционно без сдачи национального мультипредметного теста (НМТ).

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Уже сейчас известно, что после зачисления в вуз в течение трех месяцев после начала обучения абитуриент должен заключить официальный договор о получении образования.

В то же время все льготы и льготные категории, в частности для жителей временно оккупированных населенных пунктов, во время нынешней вступительной кампании будут сохранены. В Минреинтеграции отмечают, что подробнее об их применении станет известно весной 2023 года.