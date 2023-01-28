Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Абітурієнти з окупованих територій вступатимуть до ЗВО дистанційно та без НМТ – Мінреінтеграції

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Абітурієнти з окупованих територій вступатимуть до ЗВО дистанційно та без НМТ – Мінреінтеграції
Фото: Pexels

Цьогоріч абітурієнти з тимчасово окупованих міст і селищ України матимуть можливість вступити до закладів вищої освіти (ЗВО) у дистанційному форматі.

Відповідну ініціативу анонсувало Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Процедура вступу ще перебуває на стадії опрацювання, а офіційне затвердження обіцяють оприлюднити пізніше.

За даними пресслужби, школярі, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території, зможуть вступити до ЗВО дистанційно без складання національного мультипредметного тесту (НМТ).

Зараз дивляться

Вже зараз відомо, що після зарахування до ЗВО протягом трьох місяців після початку навчання абітурієнт повинен укласти офіційний договір про здобуття освіти.

Водночас всі пільги й пільгові категорії, зокрема для жителів тимчасово окупованих населених пунктів, під час цьогорічної вступної кампанії будуть збережені. У Мінреінтеграції зазначають, що детальніше про їхнє застосування стане відомо навесні 2023 року.

Читайте
Без обов’язкової історії України і з удосконаленим НМТ: як відбуватиметься вступ у ЗВО в 2023 році

Теги: , , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка