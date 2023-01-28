Абітурієнти з окупованих територій вступатимуть до ЗВО дистанційно та без НМТ – Мінреінтеграції

Січень, 28 в 17:07

Цьогоріч абітурієнти з тимчасово окупованих міст і селищ України матимуть можливість вступити до закладів вищої освіти (ЗВО) у дистанційному форматі.

Відповідну ініціативу анонсувало Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Процедура вступу ще перебуває на стадії опрацювання, а офіційне затвердження обіцяють оприлюднити пізніше.

За даними пресслужби, школярі, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території, зможуть вступити до ЗВО дистанційно без складання національного мультипредметного тесту (НМТ).

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Вже зараз відомо, що після зарахування до ЗВО протягом трьох місяців після початку навчання абітурієнт повинен укласти офіційний договір про здобуття освіти.

Водночас всі пільги й пільгові категорії, зокрема для жителів тимчасово окупованих населених пунктів, під час цьогорічної вступної кампанії будуть збережені. У Мінреінтеграції зазначають, що детальніше про їхнє застосування стане відомо навесні 2023 року.