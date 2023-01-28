Обслуживали технику РФ и воевали против ВСУ: приговорили к 10 годам тюрьмы еще двух боевиков “ДНР”
В Украине приговорили к 10 годам тюремного заключения двух участников незаконного вооруженного формирования “ДНР”, которые воевали на стороне России против ВСУ в Донецкой области.
По данным Офиса генерального прокурора, в августе 2014 года житель пгт Пантелеймоновка вступил в ряды “1 Гв. ОМСБр ДНР”, где занял псевдодолжность водителя-электрика командно-штабной машины взвода связи.
Он обслуживал технику боевиков “ДНР”, находясь по месту дислокации подразделения в Старобешевском районе. После этого он “служил” механиком в “5 ОМСБр Оплот”.
Второй осужденный — житель Камчатского края РФ, который прибыл на временно оккупированную территорию Донецкой области в октябре 2015 года. Он воевал против ВСУ в составе “11 Гв. ОМСП батальона Восток ДНР”.
По уточненной информации, он участвовал в боевых действиях в районе села Пески Ясиноватского района как старший стрелок.
Суд признал виновными двух граждан в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в террористической организации и незаконных вооруженных формированиях (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 УКУ). Мужчин приговорили к 10 годам тюрьмы.