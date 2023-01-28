Обслуговували техніку РФ і воювали проти ЗСУ: засудили до 10 років в’язниці ще двох бойовиків “ДНР”

Січень, 28 в 15:59

В Україні засудили до 10 років тюремного ув’язнення двох учасників незаконного збройного формування “ДНР”, які воювали на стороні Росії проти ЗСУ в Донецькій області.

За даними Офісу генерального прокурора, у серпні 2014 року житель смт Пантелеймонівка вступив до лав “1 Гв. ОМСБр ДНР”, де обійняв псевдопосаду водія-електрика командно-штабної машини взводу зв’язку.

Він обслуговував техніку бойовиків “ДНР”, перебуваючи за місцем дислокації підрозділу в Старобешівському районі. Після цього він “служив” механіком у “5 ОМСБр Оплот”.

Зараз дивляться

Другий засуджений – житель Камчатського краю РФ, який прибув на тимчасово окуповану територію Донецької області у жовтні 2015 року. Він воював проти ЗСУ в складі “11 Гв. ОМСП батальйону Восток ДНР”.

За уточненою інформацією, він брав участь у бойових діях в районі села Піски Ясинуватського району як старший стрілок.

Суд визнав винними двох громадян у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у терористичній організації та незаконних збройних формуваннях (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 ККУ). Чоловіків засудили до 10 років в’язниці.