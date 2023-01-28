Попал в плен ВСУ: на Запорожье приговорили к 15 годам тюрьмы еще одного боевика “ДНР”

Январь, 28 в 12:43

В Запорожской области приговорили к 15 годам тюремного заключения еще одного участника “ДНР”, который выполнял преступные приказы военного руководства Российской Федерации.

По данным областной прокуратуры, в феврале 2022 года житель Шахтерска добровольно перешел на сторону врага и вступил в ряды незаконного вооруженного формирования.

На псевдодолжностях стрелка и командира отдельных подразделений мужчина осуществлял оборону определенных боевых позиций, дежурил и обеспечивал контрольно-пропускные функции на российских блокпостах.

Сейчас смотрят

По уточненной информации, он участвовал в боевых действиях против воинов Вооруженных сил Украины в Пологовском районе. А в августе 2022 года в ходе боевых действий возле села Приютное на Запорожье бойцы ВСУ взяли его в плен.

Боевик “ДНР” признан виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.