Россияне пытаются прорвать оборону в районе Угледара, ВСУ останавливают атаки — Череватый

Январь, 28 в 14:06

В Донецкой области российская армия пытается концентрировать силы и наносить массированные удары по украинской обороне в районе Угледара. Воины Вооруженных сил Украины останавливают атаки и заставляют врага отойти.

Об этом в эфире украинского телемарафона Единые новости заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый. По его словам, бои в Угледаре продолжаются последние несколько месяцев.

— Россияне уже несколько месяцев подряд делали попытку прорвать оборону… В районе Павловки, когда были горячие бои. Там фактически разбита их 55 бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. Сейчас они тоже концентрируют силы, мощные агрессивные удары по нашей обороне, — отмечает полковник.

Череватый утверждает, что российские захватчики нанесли 299 ударов артиллерией и РСЗО, провели 34 штурма. По последним данным, потери РФ в Угледаре составляют 108 человек убитыми и 136 ранеными за последние сутки.

Сейчас смотрят — Они хотят прорвать оборону, двигаться в район Покровска и Доброполья. Цель этих агрессивных действий — захватить украинскую Донецкую область и подать как определенную цель “спецоперации”, как освобождение народа “ЛНР/ДНР”, — сказал Череватый. Читайте Попал в плен ВСУ: на Запорожье приговорили к 15 годам тюрьмы еще одного боевика “ДНР”

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