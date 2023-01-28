Росіяни намагаються прорвати оборону в районі Вугледару, ЗСУ зупиняють атаки – Череватий

Січень, 28 в 14:06

У Донецькій області російська армія намагається концентрувати сили та завдавати масованих ударів по українській обороні в районі Вугледару. Воїни Збройних сил України зупиняють атаки та змушують ворога відійти.

Про це в ефірі українського телемарафону Єдині новини заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий. За його словами, бої у Вугледарі тривають останні декілька місяців.

– Росіяни вже декілька місяців підряд робили спробу прорвати оборону… У районі Павлівки, коли були гарячі бої. Там фактично розбито їхню 55 бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту. Зараз вони теж концентрують сили, потужні агресивні удари по нашій обороні, – зазначає полковник.

Череватий стверджує, що російські загарбники завдали 299 ударів артилерією та РСЗВ, провели 34 штурми. За останніми даними, втрати РФ у Вугледарі становлять 108 осіб вбитими та 136 пораненими за останню добу.

Зараз дивляться – Вони хочуть прорвати оборону, рухатися у район Покровська та Добропілля. Мета цих агресивних дій – захопити українську Донецьку область і подати як певну ціль “спецоперації”, як звільнення народу “ЛНР/ДНР”, – сказав Череватий. Читайте Потрапив у полон ЗСУ: на Запоріжжі засудили до 15 років в’язниці ще одного бойовика “ДНР”

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