Январь, 29 в 18:04

Украинцам вручают повестки в общественных местах, чтобы определить реальное количество пригодных для службы мужчин.

Об этом сообщил главный военный комиссар Львовской области Александр Тищенко.

Он подчеркнул, что граждане обязаны сообщать территориальные центры комплектования о любых изменениях семейного положения, состояния здоровья, адреса места жительства, образования или места работы органа, где они состоят на военном учете.

Сейчас смотрят Это нужно для понимания актуальной картины относительно мобилизационного ресурса. — Мы не должны бегать за кем-то, чтобы выяснять, какие изменения в жизни произошли у каждого военнообязанного. Но игнорирование ими своих обязанностей, закрепленных законодательством, вынуждает к проведению мер по вручению повесток не только по месту жительства и работы граждан, но и в общественных местах, – пояснил Тищенко. К тому же, вручение повесток в общественных местах никоим образом не противоречит законодательству Украины. По словам Тищенко, граждане забывают, что кроме прав у них также есть и обязанности, одним из которых является защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины. Читайте Вручение повесток в военкомат: правила и права призывника Источник: Львовский портал

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