Военный комиссар объяснил, почему повестки вручают в общественных местах
Украинцам вручают повестки в общественных местах, чтобы определить реальное количество пригодных для службы мужчин.
Об этом сообщил главный военный комиссар Львовской области Александр Тищенко.
Он подчеркнул, что граждане обязаны сообщать территориальные центры комплектования о любых изменениях семейного положения, состояния здоровья, адреса места жительства, образования или места работы органа, где они состоят на военном учете.
Это нужно для понимания актуальной картины относительно мобилизационного ресурса.
— Мы не должны бегать за кем-то, чтобы выяснять, какие изменения в жизни произошли у каждого военнообязанного. Но игнорирование ими своих обязанностей, закрепленных законодательством, вынуждает к проведению мер по вручению повесток не только по месту жительства и работы граждан, но и в общественных местах, – пояснил Тищенко.
К тому же, вручение повесток в общественных местах никоим образом не противоречит законодательству Украины.
По словам Тищенко, граждане забывают, что кроме прав у них также есть и обязанности, одним из которых является защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины.
Источник: Львовский портал