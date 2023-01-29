Січень, 29 в 18:04

Українцям вручають повістки у громадських місцях для того, щоб визначити реальну кількість придатних для служби чоловіків.

Про це повідомив головний військовий комісар Львівської області Олександр Тіщенко.

Він наголосив на тому, що громадяни зобов’язані повідомляти територіальні центри комплектування про будь-які зміни сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання, освіти чи місця роботи органу, де вони перебувають на військовому обліку.

Зараз дивляться Це потрібно для розуміння актуальної картини щодо мобілізаційного ресурсу. – Ми не повинні бігати за кимось, щоб з’ясовувати які зміни у житті відбулись у кожного військовозобов’язаного. Але ігнорування ними своїх обов’язків, закріплених законодавством, вимушує до проведення заходів по врученню повісток не лише за місцем проживання та роботи громадян, а й у громадських місцях, – пояснив Тіщенко. До того ж вручення повісток в громадських місцях жодним чином не суперечить законодавству України. За словами Тіщенка, громадяни забувають, що, окрім прав, у них також є й обов’язки, одним з яких є захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Читайте Вручення повісток до військкомату: правила та права призовника Джерело: Львівський портал

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