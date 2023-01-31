Переговори щодо танкової коаліції тривають, а Україні потрібні рішення – Зеленський

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Україні необхідно сформувати танкову коаліцію, до якої увійдуть союзники та партнери, а через величезну кількість наявних викликів часу на довгі роздуми немає. Наразі тривають переговори щодо її формування.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами за результатами переговорів із прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен в Одесі.

– Нам потрібні рішення. Ми хотіли б залучити якомога більше країн до танкової коаліції, щоб мати успіхи на полі бою. Це справді складне питання, бо іноді ситуація залежить не від одного рішення, а від кількох. Деякі країни можуть забезпечити підготовку, деякі можуть дати боєприпаси. Нам треба працювати разом, – пояснив глава держави.

Президент сподівається, що Данія також ухвалить позитивні рішення щодо постачання танків Україні у найближчому майбутньому. Прем’єр-міністр Метте Фредеріксен зазначила, що Данія підтримуватиме Україну необхідним озброєнням.

Зараз дивляться – Танки – це те, що ми сьогодні обговорювали. Ми нещодавно передали Україні артилерійські системи. Але танки також потрібні, – зазначила Фредеріксен. Читайте Британія передасть танки Challenger 2 ближче до Великодня – Воллес

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