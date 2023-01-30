Январь, 30 в 20:29

Российский террор должен проиграть везде и во всем — в частности на поле боя и в том, чтобы не осталось ни одной руины в нашей стране.

Украина должна все восстановить и тем доказать, что свобода — крепче. Об этом заявил президент Украины в вечернем видеообращении 30 января.

Сейчас смотрят Зеленский провел весь день в командировке: сначала Николаев, потом Одесса. Встреча и переговоры с делегацией Дании — с премьер-министром Метте Фредериксен и представителями коалиции партий. — Мы очень подробно говорили об оборонных потребностях Украины. О том, что нам может помочь освободить нашу территорию — наш Юг, наш Восток. И о том, что нам нужно в контексте восстановления Украины, — отмечает глава государства. По его словам, Дания поддержала Черноморскую экспортную инициативу и присоединилась к программе Зерно из Украины — Grain from Ukraine. — Тот факт, что мы имеем существенный прогресс по продовольственной безопасности, доказывает, что можем достичь прогресса и по другим пунктам нашей формулы мира. Он поблагодарил всех предпринимателей и работодателей Николаева, Одессы, других наших общин, которые, несмотря ни на что, сохраняют рабочие места, платят зарплаты и налоги. По его словам, это конкретный и весомый вклад в способность государства защищаться от российской агрессии. Читайте 150 тыс. на фронте, еще столько готовятся: Данилов о подготовке РФ к новому наступлению

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