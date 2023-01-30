Січень, 30 в 20:29

Російський терор має програти всюди та в усьому – зокрема на полі бою і в тому, щоб не залишилось жодної руїни в нашій країні.

Україна має все відновити та тим довести, що свобода – міцніше. Про це заявив президент України у вечірньому відеозверненні 30 січня.

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Зеленський провів весь день у відрядженні: спочатку Миколаїв, потім Одеса. Зустріч та переговори з делегацією Данії – з премʼєр-міністром Метте Фредеріксен і представниками коаліції партій.

– Ми дуже детально говорили про оборонні потреби України. Про те, що нам може допомогти звільнити нашу територію – наш Південь, наш Схід. І про те, що нам потрібно в контексті відбудови України, – зазначає глава держави.

За його словами, Данія підтримала Чорноморську експортну ініціативу та приєдналась до програми Зерно з України – Grain from Ukraine.

– Той факт, що ми маємо суттєвий прогрес щодо продовольчої безпеки, доводить, що можемо досягти прогресу і щодо інших пунктів нашої формули миру.

Він подякував всім підприємцям і роботодавцям Миколаєва, Одеси, інших наших громад, які, попри все, зберігають робочі місця, сплачують зарплати та податки. За його словами, це конкретний і вагомий внесок у здатність держави захищатися від російської агресії.