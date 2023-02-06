Кого могут назначить на должность руководителя ГУР вместо Буданова — появились подробности

Февраль, 05 в 22:28

Стало известно, кто может стать руководителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины вместо генерал-майора Кирилла Буданова.

В частности, народный депутат Украины Алексей Гончаренко предположил, кто может стать новым главой ГУР после того, как Буданова назначат министром обороны.

— На должность главы ГУР несколько кандидатов. Основной на эту минуту — заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец, — отметил он.

Роман Машовец — что известно и биография

Роман Машовец был назначен на должность заместителя руководителя Офиса президента Украины указом Владимира Зеленского 22 апреля 2020 года.

Сейчас смотрят Машовец родился в 1976 году. Он окончил Киевский военный лицей, Киевский институт Сухопутных войск по специальности Боевое применение подразделений военной и специальной разведки, Объединенный институт военной разведки при Национальной академии обороны Украины по специальности Военное управление в международных отношениях. С 1993 до 2008 годов проходил службу в Вооруженных Силах Украины. Он начал ее в морском подразделении специального назначения — боевые пловцы, а продолжал в подразделении Главного управления разведки Минобороны, в миротворческой миссии в Сьерра-Леоне, также в составе украинского контингента в Ираке. С июля 2014 года занимался организацией военно-технической помощи для ВСУ. Соавтор Закона о внесении изменений в некоторые законы относительно Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

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