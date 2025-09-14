День танковых войск раньше отмечали ежегодно во второе воскресенье сентября, а именно — 10 сентября. Сейчас его празднуют 14 сентября. Ранее праздник назывался День танкиста, а после указа президента Украины Владимира Зеленского от 9 сентября 2023 года — День танковых войск. Танковая армия является надежной броней для нашей пехоты, хотя в современных условиях концепцию использования танков надо в корне пересмотреть.

В состав механизированных и танковых войск Сухопутных войск ВСУ входят механизированные, мотопехотные и танковые бригады. На вооружении механизированных и танковых войск находятся танки Т-64, Т-72, Т-80; бронетранспортеры, БМП-1, БМП-1 с модулем, БМП-2 и другие образцы вооружения.

Факты ICTV расспросили военного и политического обозревателя группы Информационное сопротивление Александра Коваленко и военного аналитика Евгения Дикого о том, какие танки мы имеем на вооружении сейчас и как использовать танки в современной войне.

Какие танки имеет Украина на вооружении

По словам эксперта Александра Коваленко, весь танковый парк Вооруженных сил можно разделить на три категории: советские танки, трофейные и танки от западных партнеров.

К первой категории относятся советские танки, их модернизированные версии (Т-64БВ, Т-64БМ Булат, Т-80БВ, Т-72АМТ) и современный украинский основной боевой танк, разработанный Харьковским конструкторским бюро машиностроения Оплот. Что касается Оплота, то это скорее символическая вещь, потому что на начало полномасштабной войны мы имели их 10 единиц и еще один экспериментальный танк с 2021 года.

Стоит отметить, что, например, украинская модификация танка Т-72АМТ в свое время была лучше российского аналога Т-72 образца 2016 года.

“Российский лендлиз”, или трофейные танки. В основном это советские танки (Т-62, Т-54, Т-55), ведь в России их еще очень много. Однако нашим военным удалось затрофеить немало танков Т-90 Прорыв — это российский основной боевой танк третьего поколения, который является глубокой модернизацией Т-72Б.

Если говорить о танках западного образца, то это немецкие танки Leopard 1, Leopard 2А4, Leopard 2A6, британские Challenger 2. Кстати, Леопарды 1 довольно неплохо показывают себя на фронте. Также Украина в 2023 году получила американские тяжелые танки Abrams.

Но такое многообразие танков — это вынужденное временное решение. Понятно, что в будущем в украинских вооруженных силах должен остаться один вид танков, потому что содержать столько видов крайне невыгодно ни экономически, ни технически.

Экс-командир роты батальона Айдар и военный аналитик Евгений Дикий в комментарии Фактам ICTV отметил, что на сегодня танковый парк ВСУ представляет собой некий зоопарк, где представлены модели, начиная от 60-х годов производств по 90-е включительно.

— У нас представлена советская линейка. Наиболее распространенный — танк Т-64. Также мы имели определенное количество Т-80. А во время уже войны добавились трофейные Т-62 и Т-72, частично поставленные нашими союзниками, частично также трофейные. И на сегодня танков Т-72, возможно, уже даже больше, чем Т-64, — рассказал Евгений Дикий.

Танк Оплот

По словам военного, для Украины было бы логично, чтобы нашим основным танком в кратковременной перспективе стал Оплот, но не в чистом виде, потому что он под советский калибр. Для нас есть смысл переходить на совместимость с боеприпасами стран НАТО, то есть 120-й калибр.

У Оплота очень хорошая ходовая часть, но есть проблемы с пушкой. Поэтому решить вопрос производства этого танка мы можем благодаря промышленной кооперации. Например, шасси мы изготавливаем, а башню под ключ закажем у кого-то из союзников.

— Дорогим вариантом может быть башня с пушкой, производства немецкого концерна Rheinmetall. Этот вариант, пожалуй, наиболее технологически совершенный, но, с другой стороны, дорогой. Далее может быть бельгийская компания Cockerill Maintenance, которая также предлагает именно башню с пушкой, которая хорошо адаптируется под различные шасси, в том числе колесные. Но там есть нюанс — их башня очень легкая. Поэтому возникает вопрос, достаточно ли она защищена, — отмечает Евгений Дикий.

Кстати, это вечная проблема в бронетехнике, когда нужно найти баланс веса и защиты. Ведь чем тяжелее танк, тем он лучше защищен. Западные танки, такие как Челленджеры, а особенно такие как Абрамсы, очень тяжелые. Там производители сосредоточились на максимальной защиты за счет веса.

А украинская война показала, что мобильность машины на самом деле весит больше, чем защищенность. И в этом смысле перспективной есть ходовая у нашего Оплота, поскольку этот танк достаточно легкий — 48 тонн.

Также можно рассмотреть кооперацию с турецкой компанией Aselsan, которая предлагает свою новую башню для модернизации старых танков, например, Т-72. Для нового Оплота это тоже могло бы быть решением.

В дальновидной перспективе, по мнению Евгения Дикого, можно бы было реанимировать давнюю разработку Харьковского бронетанкового завода — проект 490 Белка (конец 1970-х годов). Понятно, что в чистом виде он уже не актуален, но тогда этот проект имел решения, которые сильно обогнали свое время. Поэтому в будущем Украина вполне может осовременить проект и реализовать уже на уровне технологий 21 века.

Кроме того, на Западе есть консенсус того, чтобы переходить на 140-мм калибр. Здесь, как вариант, можно поднять нашу старую разработку — 140-мм танковую пушку Багира, которую изготовили в одном выставочном экземпляре. Хотя есть и другой вариант — французская 140-мм танковая пушка Ascalon. И здесь украинцы при разработке танка нового поколения могли бы скооперироваться с французами.

Производство танков в условиях войны

По мнению Александра Коваленко и Евгения Дикого, в условиях войны собирать танки Оплот просто нет возможности. Ведь оборонные заводы — это одна из ключевых целей для ракетных ударов врага.

— Собирать танки Оплот Украина сейчас не может, потому что основное предприятие — это Харьковский танковый завод — пока не работает. И вынести это производство за границу также невозможно, потому что это фактически город в городе. Сам завод — это по сути такой себе небольшой город, это большая площадь, большое количество объектов, — заявил Александр Коваленко.

Защита танков от дронов

Реалии войны в Украине показали, что для ударных дронов танки являются легкой целью. Поэтому вполне логично, что машина нового поколения должна иметь современную интегрированную систему защиты от дронов. Это может быть скорострельная зенитная пушка, или же лазерная антидроновая система, возможно, системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Хотя эффективность РЭБ, как показала наша война, с каждым месяцем снижается.

— Продолжается постоянная гонка между дронщиками и РЭБщиками. И сейчас дронщики опережают, — отмечает Евгений Дикий.

По словам Александра Коваленко, на сегодня танки в более 90% используются как средство артиллерии — то есть ведения огня по навесной траектории. Крайне редко происходят танковые дуэли.

Основная часть потерь танков — это удары FPV-дронами и мины. По мнению эксперта, сейчас нужно создавать совершенно новую боевую машину, которая не будет похожа ни на что из того, что есть в парке любой страны мира.

Как изменилось применение танков в войне

До российско-украинской войны считалось, что основное назначение танков — это танковые дуэли и прорыв линии обороны врага. Так было во время Второй мировой, когда танки за день проходили сотни километров колоннами. Так было и во время операции в Персидском заливе Буря в пустыне (начало 1991 года) и во время вторжения сил коалиции в Ирак в 2003-м.

Наша война поменяла все, ведь оказалось, что танки очень уязвимы перед дронами. Поэтому наступать танковыми колоннами и идти на прорыв — уже не вариант.

— Раньше вперед шли танки, пробивали дорогу, а сзади шла пехота. Так теперь первой идет пехота без брони, которую сзади прикрывают один-два танка. Танков теперь больше двух не собирается. Потому что много танков — это хорошая мишень, — отмечает Евгений Дикий.

Сейчас танк — это такая себе очень мощная снайперская винтовка на гусеницах. Кстати, танк имеет преимущество над артиллерией, которую так точно не наведешь. Артиллерия стреляет издалека и по навесной траектории. А танк бьет прямой наводкой.

Александр Коваленко отмечает, что россияне до сих пор прибегают к атакам большими механизированными группами, но это лишь потому, что по-другому они не умеют воевать. Большие механизированные колонны являются идеальной целью для противника, а это в нынешней войне выливается большими потерями для оккупантов.

Производство танков в РФ

Во время войны россияне изготавливают танки. Сами они заявляют, что на Уралвагонзаводе в месяц с конвейера сходит до 30 танков. Западные разведки называют более скептические цифры — от 10 до 20 танков.

Остальные танки россияне добирают со своих складов. Но эти машины нуждаются в хорошем восстановлении, и получается так: чтобы собрать один танк надо разобрать один или два других. Кроме того, раньше российские танки ездили на французской электронике, а теперь — санкции. Да и шариковые подшипники последние 15 лет Россия закупала в Германии, потому что свои технологии потеряла.

Итак, вместе и новое изготовление и реанимация советских танков дает России от 100 до 120 машин в месяц. Это сопоставимо с тем, сколько вражеских танков ВСУ уничтожают. То есть, россияне в лучшем случае выходят в ноль. А когда Силам обороны за месяц удается уничтожить до 140 танков, то у захватчиков уже накапливается минус, который нечем покрывать.

По мнению Евгения Дикого, у россиян танков осталось, с учетом старых советских запасов, где-то на год, не больше. А если Украина огнем достанет до Уралвагонзавода, то понятно, что тогда будет.

