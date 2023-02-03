Февраль, 03 в 17:54

“Три или четыре дня бомбили ракетами с самолетов. А дальше зашли оккупанты. И через две недели началась зачистка. В каждый дом приходили уже с готовыми списками. Постоянные обыски, людей забирали за любое кривое слово, непрерывно просматривали телефон и осматривали машины. Без документов ходить нельзя. В начале войны гражданские авто просто расстреливали. Полевые и грунтовые дороги были заминированы. На минах взорвались машины, люди боялись сделать лишний шаг”, – это история 26-летней Евгении. Она из Херсона. В оккупации она прожила три месяца. Ей удалось выехать на подконтрольную Украине территорию.

Никто о вас не забыл! Научитесь спасать себя сами! – Два главных правила, которые помогут вам выжить на временно оккупированной территории, – советуют эксперты по гражданской защите.

Никто о вас не забыл! Как украинцам выжить на временно оккупированных территориях / 8 фотографий

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1. Тревожный чемодан – всегда и всюду!

– Если на мирной территории мы тревожный рюкзак не всегда носим с собой, то там он должен обязательно быть, – объясняет Роберт Фабрика, специалист по гражданской защите Ивано-Франковского национального медуниверситета.

Документы. Личные документы, документы на имущество, квартиру и т.п. Выходить без документов из дома нельзя.

Вода. Запас воды должен быть не менее 30 л. Воду для питья обязательно кипятить.

– Некачественная вода – расстройства желудка – понос – обезвоживание – смерть. Без реанимационных лекарственных мер спасти человека невозможно, — предостерегает эксперт.

Продукты питания. Иметь запас элементарных продуктов, экономно их потреблять и всегда стараться сохранить запас на два-три дня. И хоть раз в день стараться есть горячую пищу.

Посуда для использования. Надо понимать, что в любой момент можете остаться без крова.

Теплая и запасная одежда.

Элементарная индивидуальная аптечка. Самая большая проблема – это хронические заболевания.

– Нет доступа к лекарствам, негде купить – старайтесь искать контакты волонтерских организаций.

Укрытие. За 11 месяцев войны каждый на прифронтовой территории должен обустроить собственное безопасное место, потому что прилететь может в любой момент. В оборудованном подвале многоэтажки можно жить, но прятаться при взрывах лучше всего в землянке.

Почва оптимально защищает от осколков, поэтому самый простой грунтовый барьер может защитить лучше подвала. Землянку нужно выкопать на расстоянии, превышающем высоту дома. Так как, когда он рухнет, может стать ловушкой, поэтому лучше тревожный чемодан и все необходимое вынести в отдельное место-землянку.

Печка, буржуйка и даже несколько кирпичей спасут от холода и голода. Из них можно сложить имитацию печки, согреть пищу и получить тепло для обогрева.

2.Быть безликим

Носить незаметную темную одежду. Ни в коем случае не надевать камуфляж, пиксель или то, что ассоциировалось бы с военной формой.

Избегать контактов с оккупантами – не входить в сотрудничество.

Без лишней надобности и в темное время суток из дома вообще не выходить.

Выживать легче вместе, ухаживать друг за другом, обеспечивать продуктами питания, получать информацию – людям, оставшимся в оккупации, нужно объединяться.

Искать контакты волонтеров – даже в самые отдаленные места и на временно оккупированные территории волонтеры все равно доезжают. Есть волонтерские организации, которые занимаются определенными направлениями, нужно с ними поддерживать связь.

3. Важно сохранять спокойствие – при любых обстоятельствах!

Даже если вы без связи, нужно верить, что территорию оккупировали временно. И ее обязательно вернут украинские защитники. Это главное правило, которое нужно запомнить каждому, кто оказался на ВТО.

– Толпой можно и танк остановить, мы это увидели. Поэтому коллективное сопротивление всегда лучше, чем индивидуальное, – объясняет Алла Пташник, начальник службы по гражданской защите Ивано-Франковского национального медуниверситета. – Мы боремся за каждого украинца, потому что сейчас спасти жизнь людей – это самое главное.

Поэтому те, кто находится на временно оккупированных территориях, должны помнить, если они остались там по определенным причинам, что государство все делает для того, чтобы они там чувствовали себя украинцами.

Организовать нужно не только свою защиту, но и сопротивление.

Сопротивление может быть пассивным, главное – спасти жизнь.

4. Не брать в руки оружие!

Важно не только не брать оружие, потому что тебя автоматически воспринимают как опасность и никто в первые минуты не будет определять, на чьей стороне.

Нельзя касаться незнакомых предметов, коробок, игрушек, тел – это могут быть ловушки, которые будут стоить жизни. Чем ближе к месту активных боевых действий, тем больше оружия. И ее гражданским людям нужно остерегаться.

Взрывной заряд, обломки ракеты или любое упавшее и неразорвавшееся железо нужно обходить стороной. Оно может детонировать в любой момент. Самые опасные мины, имеющие элемент задержки.

– Вы уже давно сажаете картошку, а оно еще ждет неделю, вторую, третью. И кажется, все здесь чисто, ничего не происходит, но там есть специальный механизм. И надо помнить, если пишут: “Внимание, мины!”, то ни в коем случае не испытывайте! – предостерегает Роберт Фабрика.

5. Не берите у оккупационных войск ничего!

– Я не могу этого сказать! Ибо человек, чтобы выжить, должен иметь средства к существованию. Другое дело, поддерживаете ли вы это своим желудком или совестью, – добавляет эксперт. – Прежде всего, речь идет о еде и лекарствах – это главные средства для выживания. Если вы можете позаботиться о себе, то рядом всегда есть старики или немощные, подумайте о них и спасите их.

Не отдавайте никому свои документы и не поддавайтесь паспортизации РФ, старайтесь быть незаметными.

Важно держаться коллектива и получать проверенную информацию. Ибо информационная изоляция побуждает к тому, что человек легко схватывает ложную информацию. Следовательно, это широкое поле для пропаганды, которой годами питаются и живут оккупационные власти.

Правдивые новости о ситуации в стране можно узнать здесь:

6. Война соцсетей и гаджетов

Не посылайте, не сообщайте по телефону важную информацию. Это однозначно перехватывается врагом. Если это перехватывают украинские спецслужбы, нужно понимать, что так же работают и оккупанты. Во время этой войны кибербезопасность важна как никогда.

Служба безопасности Украины опубликовала список опасных информационных ресурсов.

Ищите способы передачи информации, но защищенными каналами. Если вы не в гражданском сопротивлении, нет четких указаний, как правильно действовать, нет доступа к закрытым каналам связи, личным скрытым контактам – сохраните свою жизнь. Вы для Украины важны.

Телефоны, гаджеты – к примеру, авторегистраторы, соцсети – чем меньше вы ими пользуетесь, тем лучше. Их следует применять только для связи, если она есть. И не следует снимать или фотографировать то, что видите. Вас неоднозначно могут воспринять как оккупанты, так и украинские войска.

7. Научитесь спасать себя сами

Основы доврачебной помощи могут спасти вас и тех, кто рядом с вами.

Не пренебрегайте сигналами, подаваемыми органами гражданской защиты, и не важно, подают ли эти сигналы оккупационные войска, или украинские власти. На воздушную тревогу нужно реагировать всегда!

Огнетушитель – купите, найдите, попросите! Ввиду систематических обстрелов городов, сел, инфраструктурных объектов, работы ПВО, перепадов электроэнергии, использования альтернативных источников освещения и тепла – в доме или в квартире нужно иметь огнетушитель. И научить им пользоваться всех жителей дома, даже самых маленьких. Это тоже может спасти вам жизнь.

Материал подготовлен в рамках информационной кампании Жизнь в оккупации.