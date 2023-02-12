Февраль, 12 в 12:03

В Закарпатской области 12 февраля не планируются стабилизационные отключения электроэнергии.

А в понедельник, 13 февраля, тоже день без ограничений — на Закарпатье будут проводить замеры потребления.

Почасовые отключения – это планируемые отключения электроэнергии, которые необходимы для того, чтобы уменьшить нагрузку на сети и обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы.

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Отключение электроэнергии на Закарпатье

Закарпатьеоблэнерго обнародовало очереди графиков почасовых отключений электроэнергии.

Фактические часы отключения и включения могут быть изменены в случае несоблюдения предельных величин потребления электрической энергии потребителями Закарпатской области.

График от Закарпатьеоблэнерго на 12 февраля 2023 года можно посмотреть ниже или по ссылке.

Белый цвет – наличие электроснабжения;

Желтый, зеленый, оранжевый, синий цвета – отсутствует электроснабжение.

Источник: Закарпатьеоблэнерго