Где в Украине самые высокие и самые низкие цены на аренду жилья

Февраль, 14 в 15:22

Самая дорогая аренда жилья в Украине в январе 2023 года была в Закарпатской области – в среднем 13 123 грн за однокомнатную квартиру. То есть только за месяц цены подскочили в 1,5 раза (на 50,7%), о чем свидетельствуют данные Госстата.

Второе место за Львовской областью, где аренда “однушки” с декабря выросла на 0,2% — до 10 996 грн.

В Киеве, который сейчас на третьем месте, цены на аренду жилья наоборот снизилась еще на 2,6% — до 7 438 грн.

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Четвертое и пятое — Хмельницкая (7 165 грн) и Черновицкая области (7 095 грн).

Самая низкая стоимость аренды жилья в январе была, как и раньше, в прифронтовых Херсонской (2 905 грн), Запорожской (2 862 грн) и Сумской (2 687 грн) областях.

В целом по Украине в январе по сравнению с декабрем средняя плата за месячную аренду квартиры выросла на 5,2% — с 5 699 до 5 994 грн.