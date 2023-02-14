Де в Україні найвищі та найнижчі ціни на оренду житла

Лютий, 14 в 15:22

Найдорожча оренда житла в Україні у січні 2023 року була у Закарпатській області – в середньому 13 123 грн за однокімнатну квартиру. Тобто лише за місяць ціни підскочили у 1,5 рази (на 50,7%), про що свідчать дані Держстату.

Друге місце за Львівською областю, де оренда “однушки” з грудня зросла на 0,2% – до 10 996 грн.

У Києві, який зараз на третьому місці, ціни на оренду житла навпаки знизилася ще на 2,6% – до 7 438 грн.

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Четверте та п’яте – Хмельницька (7 165 грн) та Чернівецька області (7 095 грн).

Найнижча вартість оренди житла у січні була, як і раніше, у прифронтових Херсонській (2 905 грн), Запорізькій (2 862 грн) та Сумській (2 687 грн) областях.

Загалом по Україні у січні у порівнянні з груднем середня плата за місячну оренду квартири зросла на 5,2% – з 5 699 до 5 994 грн.