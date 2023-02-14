Лютий, 14 в 17:29

Протягом лютого Україна планує залучити від Сполучених Штатів, Світового банку та інших донорів понад $2 млрд на фінансування критично важливих видатків.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 14 лютого.

– Хочу подякувати нашим міжнародним партнерам за постійну фінансову допомогу. У січні ми отримали від Європейського Союзу та США $4,2 млрд. Цього місяця плануємо залучити від Сполучених Штатів, Світового банку та інших донорів ще понад $2 млрд. Ці кошти потрібні нам на критично важливі видатки: фінансування зарплат і пенсій, освіту та медицину, – сказав голова уряду.

Український прем’єр додав, що у столиці Польщі розпочалась дискусія з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо перспективи підготовки та перегляду Моніторингової програми.

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– Це шлях до нового етапу співпраці з Фондом. Розраховуємо на прогрес у переговорному процесі, – сказав він.

Очільник уряду заявив, що сьогодні для економічної стійкості та успішної боротьби з ворогом Україні потрібно більше допомоги. Водночас Росію слід позбавити засобів ведення війни.

– Для нас важливо, аби санкційний тиск на агресора посилювався. РФ мусить платити високу ціну за свої воєнні злочини. Головні джерела фінансування війни мають бути перекриті. Насамперед це стосується російської нафти й атомної енергетики, – заявив Денис Шмигаль.

При цьому він визнав, що ворог продовжує заробляти на своїх енергетичних ресурсах, бо минулого року експорт товарів РФ збільшився майже на 10%, а дохід Росатому зріс на 17%.

– На кожному доларі, який іде до російського бюджету, кров українців. І це треба пам’ятати всім, хто торгує з Росією, – сказав Шмигаль.

Глава Кабміну подякував партнерам за безпрецедентні санкції щодо Російської Федерації, але при цьому наполягає на включенні до десятого санкційного пакету ЄС російської атомної галузі.

Своєю чергою, Шмигаль каже, що Київ вже запровадив санкції щодо понад 4,5 тис. фізичних та юридичних осіб, які загрожують національній безпеці України.

– Серед них 200 функціонерів атомної галузі РФ, – додав він.

За його словами, українська атомна енергетика зробила “колосальний ривок” для подолання залежності від російських постачальників твелів.

– Енергоатом розірвав контракт із компанією РФ та перейшов на паливні збірки американської компанії Westinghouse. Подібним шляхом мусять рухатися країни Європи, яких підсадили на атомну голку Росії, – сказав він.

Шмигаль впевнений, що вплив Росії ніколи не обмежується економікою, а завжди конвертується в агресивну політику, що є прямою загрозою державності та суверенітету багатьох країн Європи.