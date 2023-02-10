Кабмин одобрил порядок продажи конфискованных российских активов и имущества — Шмыгаль

Февраль, 10 в 19:44

Кабинет министров Украины одобрил порядок продажи конфискованных российских активов и имущества. Правительство планирует запустить открытую и абсолютно прозрачную продажу этих объектов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 10 февраля. По его словам, Украина уже имеет 17 млрд грн, конфискованных у российских банков.

— И сегодня принимаем еще одно решение в направлении восстановления. Это постановление о том, как будет происходить продажа конфискованных российских активов и имущества. Мы заморозили и конфисковали сотни объектов, которые принадлежали правительству или российским олигархам в Украине. Многие из этих объектов сейчас фактически простаивают, — отметил он.

По словам премьер-министра, Украина планирует открыть аукционы, где украинский или иностранный бизнесы смогут закупить конфискованные объекты, а средства с продажи хотят направить на восстановление энергосистемы, жилых домов и разминирование.