Февраль, 15 в 14:39

В Мариуполе и на всей оккупированной части Донецкой области ФСБ начала полную блокировку сервисов Google и Zoom.

Об этом сообщил заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— Пока сохраняется возможность пользоваться этими сервисами только через VPN. Все больше цензурирование интернета в Мариуполе набирает обороты. Железный занавес и противодействие правде — старый Орвел даже представить не мог, что кто-то его романы воплотит в жизнь, — написал он в Telegram.

Напомним, что в начале февраля россияне начали выключать интернет и на временно оккупированных территориях Луганской области.

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По словам главы ОВА Сергея Гайдая, это может свидетельствовать о том, что оккупанты готовятся к наступлению и не хотят, чтобы местные жители передавали ВСУ информацию об их позициях и перемещениях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 357-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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