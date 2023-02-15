Лютий, 15 в 14:39

У Маріуполі та на всій окупованій частині Донецької області ФСБ розпочала повне блокування сервісів Google та Zoom.

Про це повідомив заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– Поки зберігається можливість користуватись цими сервісами виключно через VPN. Дедалі цензурування інтернету в Маріуполі набирає обертів. Залізна завіса та протидія правді – старик Орвел навіть уявити не міг, що хтось його романи втілить в життя, – написав він у Telegram.

Нагадаємо, що на початку лютого росіяни почали вимикати інтернет й на тимчасово окупованих територіях Луганщини.

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За словами очільника ОВА Сергія Гайдая, це може свідчити про те, що окупанти готуються до наступу і не хочуть, щоб місцеві жителі передавали ЗСУ інформацію про їхні позиції та переміщення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 357-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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