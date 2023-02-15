Петиция о возвращении России названия Московия набрала необходимое количество подписей

Февраль, 15 в 20:30

Петиция с просьбой об официальном переименовании России в Московию набрала 25 тыс. голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

В петиции также предлагается заменить термины “российский” на “московский” и “Российская Федерация” на “Московская Федерация”.

Эта петиция появилась на сайте президента 23 ноября 2022 года.

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Автор петиции указывает, что историческим названием России является Московия, а Россия сама по себе существует только 301 год, когда московский царь Петр I провозгласил Московское царство “Российской империей”.

— Смена названия дала основания для дальнейшего захвата истории (Киевской) Руси. Для иностранцев названия Rus (как указывали Киевскую Русь на картах) и Russia, Russie, Russland (как указывали Россию) выглядят почти тождественно, будто это название одного государства, которое претерпело определенные изменения с течением времени и при переводе на различные языки.

Автор отмечает, что это приводит к путанице на международном уровне, а бездействие Украины в вопросе исторического названия России является “молчаливым признанием утверждения”, что РФ является якобы прямым потомком нашей Киевской Руси.

В конце ноября прошлого года посол Украины в ООН Сергей Кислица предложил вернуть в Украине историческое название для России – Московия.

Для примера дипломат привел Венгрию, название которой на большинстве языках звучит по-разному: Угорщина (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich – Austria (Eng); Rakúsko (Slovak).