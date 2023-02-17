Лютий, 17 в 1:43

В Україні відсутній дефіцит генерації електроенергії протягом кількох діб, а ситуація з постачанням світла в домівки стала набагато кращою. Втім у окремих областях все ще тривають відключення, проте вони тривають недовго та лише за попередньо оприлюдненим графіком.

В Укренерго кажуть, що відновили значну кількість генерувальних потужностей: у роботі атомні, гідро- та теплоелектростанції.

Які діють актуальні графіки відключення світла по Україні, де та коли не буде електрики 17 лютого 2023 року – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Київ та Київська область

У Києві та Київській області 17 лютого не передбачають вимкнення світла електрику цілий день. Проте у ДТЕК попереджають, що у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно зі стабілізаційними графіками.

У ДТЕК по Києву, зокрема, повідомили, що будуть проводити заміри електроспоживання, тому вимкнень не буде.

В інші дні, ймовірно, ліміти продовжать діяти. Дізнатись час планових вимкнень світла за адресою можна за цим посиланням.

Одеська область

В Одеській області та Одесі з 9 лютого в тестовому режимі діють оновлені графіки стабілізаційних відключень з урахуванням складної ситуації в енергосистемі після масованих обстрілів та аварій на обладнанні НЕК Укренерго.

Перші кілька днів графіки працюватимуть у тестовому режимі, триватиме перевірка робочого стану енергосистеми. Тому можливі неточності в роботі графіків, повідомили у ДТЕК Одеські електромережі.

Перевірити інформацію щодо поточних відключень та ознайомитися з графіком можна за цим посиланням.

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області також не планують вимикати світло протягом 17 лютого, якщо не буде перенавантаження мережі.

Однак у разі перенавантаження мереж можливі обмеження електропостачання в окремих районах області.

Актуальний графік, коли та де відключатимуть світло в області, можна переглянути за точною адресою на сайті ДТЕК Дніпропетровські електромережі.

Запорізька область

У Запоріжжяобленерго повідомляють, що до області не доводили ліміти енергоспоживання на 17 лютого, тож погодинних стабілізаційних відключень не заплановано.

Актуальний графік відключення світла у Запорізькій області, який застосовуватимуть у разі перевантаження системи, можна переглянути за посиланням.

Харківська область

Планові відключення світла у Харківській області передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з них змінюється щотижня.

Потрібно відкрити форму за цим посиланням, обрати зі списку ваш населений пункт, вулицю, номер будинку та натиснути Перевірити.

Львівська область

У п’ятницю, 17 лютого, на Львівщині не очікується вимкнень електроенергії, зважаючи на інформацію про споживання потужності.

У випадку зміни ситуації в енергосистемі з графіком можна ознайомитися за цим посиланням.

Вінницька область

Відключення світла не планується, проте графік можуть застосовувати у разі перевантаження системи. Дізнатись свою чергу в рамках планових обмежень електропостачання у Вінницькій області можна за посиланням.

Порівняти свою чергу з адресою, де планують вимикати світло, можна за цим посиланням.

Чернігівська область

Відключення світла не планується, проте графік можуть застосовувати у разі перевантаження системи.

У Чернігівській області споживачі поділені на три групи. Дізнатися приналежність до групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця можна за цим посиланням.

Полтавська область

Ліміти споживання електричної потужності до Полтавської області не були доведені.

Тому Полтаваобленерго планує 17 лютого не застосовувати графік погодинних відключень.

У випадку зміни ситуації переглянути розклад вимкнень світла у Полтавській області можна за цим посиланням.

Також діє графік вимкнень світла на лютий 2023 року для періоду низьких температур нижче -10 (по 1,5 години).

Хмельницька область

Відключення світла не планується, проте графік можуть застосовувати у разі перевантаження системи.

Обленерго Хмельницької області створили шість черг, які поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону – за цим посиланням можна подивитися актуальні графіки.

Переглянути адреси, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.

Житомирська область

Житомиробленерго дотримується графіків погодинних вимкнень, що розподілені між шістьма чергами.

Дізнатись графік вимкнень світла на 17 лютого можна за цим посиланням.

Уточнити свою чергу в ході відключень, вказавши РЕМ та населений пункт області, можна за цим посиланням.

Тернопільська область

У Тернопільській області графік відключення світла діятиме з 13 до 19 лютого включно між трьома групами споживачів.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Інші області

В інших регіонах також не планують застосовувати стабілізаційні відключення світла.

Водночас, у випадку зміни ситуації в енергосистемі, ознайомитись з графіками вимкнення електрики по Україні можна на сайтах Миколаївобленерго, Прикарпаттяобленерго, Сумиобленерго, Черкасиобленерго, Чернівціобленерго, Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго, Рівнеобленерго та Житомиробленерго.