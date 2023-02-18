РФ может обстрелять Украину 23-24 февраля, ВСУ готовы к новым провокациям — Игнат

Февраль, 18 в 1:07

Российская Федерация может осуществить новые провокации и ракетные обстрелы в течение 23-24 февраля, однако украинские военные готовы отбивать атаки каждый день.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его мнению, российская армия может сократить сроки, чтобы обстрелять Украину различными типами вооружения.

— Они постоянно спешат что-то доказать своему фюреру (Путину, — Ред.). К определенным датам мы уже привыкли, что идут обстрелы. Здесь уже видите — сроки начинают давить. Они хотят где-то до 23 февраля — это у них День защитника Отечества, а следующий день — это годовщина вторжения в Украину, которую они хотят захватить. Можно прогнозировать, что 23-24 февраля — это сакральные даты для РФ. Готовимся уже на каждый день, — отметил Игнат.

По мнению спикера Воздушных сил ВСУ, враг пытается применить любое вооружение, которое окажется под рукой. РФ имеет только одну цель — запугивать Украину и мир неизвестным “оружием апокалипсиса”.

Сейчас смотрят

Игнат отметил, что украинским военным хотелось бы сбивать 100% российских ракет, однако пока это недоступная перспектива из-за недостатка систем ПВО.

Сейчас ВСУ не могут уничтожать ракеты Х-22, Оникс и Х-31, для которых нужно ЗРК Patriot, PAC-3, SAMP/T. РФ имеет в запасе еще много ракет С-300 и Х-22, не прекращая производство Калибров и Х-101.