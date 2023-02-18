РФ може обстріляти Україну 23-24 лютого, ЗСУ готові до нових провокацій – Ігнат

Лютий, 18 в 1:07

Російська Федерація може здійснити нові провокації та ракетні обстріли протягом 23-24 лютого, проте українські військові готові відбивати атаки кожен день.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. На його думку, російська армія може скоротити терміни, щоб обстріляти Україну різними типами озброєння.

– Вони постійно спішать щось довести своєму фюреру (Путіну, – Ред.). До певних дат ми вже звикли, що йдуть обстріли. Тут вже бачите – терміни починають тиснути. Вони хочуть десь до 23 лютого – це у них День захисника Вітчизни, а наступний день – це річниця вторгнення в Україну, яку вони хочуть захопити. Можна прогнозувати, що 23-24 лютого – це сакральні дати для РФ. Готуємось уже на кожен день, – зазначив Ігнат.

На думку речника Повітряних сил ЗСУ, ворог намагається застосувати будь-яке озброєння, яке опиниться під рукою. РФ має лише одну мету – залякувати Україну і світ невідомою “зброєю апокаліпсиса”.

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Ігнат зазначив, що українським військовим хотілося б збивати 100% російських ракет, однак поки це недоступна перспектива через нестачу систем ППО.

Наразі ЗСУ не можуть знищувати ракети Х-22, Онікс та Х-31, для яких потрібно ЗРК Patriot, PAC-3, SAMP/T. РФ має в запасі ще багато ракет С-300 та Х-22, не припиняючи виробництво Калібрів та Х-101.