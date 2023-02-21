Реструктуризація споживчих кредитів для ВПО: уряд підготував кілька законів

Лютий, 21 в 16:20

Уряд планує найближчим часом внести до Верховної Ради законопроєкти, розроблені Мінреінтеграції, які полегшують умови погашення кредитів для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Міністерство отримувало багато скарг на нарахування непропорційно великих процентів за споживчими кредитами, тому на період воєнного стану пропонує запровадити обов’язкову реструктуризацію за такими договорами для громадян, які:

перебувають на обліку як ВПО;

постійно проживають або виїхали з території, на якій ведуться чи велися бойові дії, або ТОТ.

Водночас такі громадяни зможуть скористатися механізмом реструктуризації тільки за двох умов:

Зараз дивляться

якщо державна соціальна допомога та/або пенсійне забезпечення, благодійна допомога – єдине джерело доходу споживача і членів його сім’ї; якщо споживач або член його родини є особою з інвалідністю внаслідок війни й сукупний дохід не перевищує розмір двох мінімальних зарплат.

Серед інших ініціатив – на період воєнного стану і протягом 30 днів після його припинення пропонують заборонити кредиторам та колекторським компаніям здійснювати заходи з врегулювання простроченої заборгованості.

Окрім того, передбачаються зміни до Податкового кодексу, якими пропонується не оподатковувати доходи, отримані внаслідок такої реструктуризації.

Джерело: Мінреінтеграції