Февраль, 22 в 15:59

В январе 2023 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляла 9,3 тыс. грн, то есть как в марте 2022-го.

Об этом сообщают аналитики портала OLX Недвижимость.

В то же время, по их данным, аренда двухкомнатных квартир в столице в начале 2023 года все еще ниже, чем в прошлом году — 12,8 тыс. грн против 14,2 тыс. грн.

Сейчас смотрят

Похожая тенденция прослеживается и с арендой трехкомнатных квартир в Киеве — 18,6 тыс. грн в январе 2023 года против 22,4 тыс. грн в марте 2022-го.

В Днепре аренда жилья подорожала. В частности, за однокомнатную квартиру в январе просили в среднем 7 тыс. грн в месяц против 6,3 тыс. грн в прошлом году, двухкомнатные подорожали на 14% — до 9,4 тыс. грн, трехкомнатные — на 13% (до 11,3 тыс. грн).

Во Львове, по данным OLX, за год подорожали одно- и двухкомнатные квартиры, а трехкомнатные подешевели.

Средняя цена аренды однокомнатной квартиры выросла на 27,1% — до 13,6 тыс. грн, двухкомнатных — на 11% (до 17,3 тыс. грн).

Аренда трехкомнатных снизилась на 3% — до 17,7 тыс. грн/мес.

В целом по Украине в январе самые высокие средние цены на аренду жилья аналитики зафиксировали в Ужгороде: 16,2 тыс. грн — на однокомнатные, 18,2 тыс. грн — на двухкомнатные и 21,9 тыс. грн — на трехкомнатные.

По данным Госстата, самая дорогая аренда жилья в Украине в январе 2023 года была в Закарпатской области — в среднем 13 123 грн за однокомнатную квартиру, второе место за Львовской областью — 10 996 грн, третье за Киевом — 7 438 грн.