Лютий, 22 в 15:59

У січні 2023 року середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві становила 9,3 тис. грн, тобто, як у березні 2022-го.

Про це повідомляють аналітики порталу OLX Нерухомість.

Водночас, за їхніми даними, оренда двокімнатних квартир у столиці на початку 2023 року все ще нижча, ніж торік – 12,8 тис. грн проти 14,2 тис. грн.

Зараз дивляться

Схожа тенденція простежується і з орендою трикімнатних квартир у Києві – 18,6 тис. грн у січні 2023 року проти 22,4 тис. грн у березні 2022-го.

У Дніпрі оренда житла подорожчала. Зокрема, за однокімнатну квартиру у січні просили в середньому 7 тис. грн на місяць проти 6,3 тис. грн минулого року, двокімнатні здорожчали на 14% – до 9,4 тис. грн, трикімнатні – на 13% (до 11,3 тис. грн).

У Львові, за даними OLX, за рік подорожчали одно- та двокімнатні квартири, а трикімнатні подешевшали.

Середня ціна оренди однокімнатної квартири зросла на 27,1% – до 13,6 тис. грн, двокімнатних – на 11% (до 17,3 тис. грн).

Оренда трикімнатних знизилася на 3% – до 17,7 тис. грн/міс.

Загалом по Україні у січні найвищі середні ціни на оренду житла аналітики зафіксували в Ужгороді: 16,2 тис. грн – на однокімнатні, 18,2 тис. грн – на двокімнатні та 21,9 тис. грн – на трикімнатні.

За даними Держстату, найдорожча оренда житла в Україні у січні 2023 року була у Закарпатській області – в середньому 13 123 грн за однокімнатну квартиру, друге місце за Львівською областю – 10 996 грн, третє за Києвом – 7 438 грн.