Февраль, 22 в 20:34

В энергосистеме Украины отсутствует дефицит мощности. Однако при изменении ситуации и резком росте потребления могут применить почасовые графики отключений света.

До большинства областей лимиты не доводились, в то же время в Одессе и Одесском районе сохраняются сетевые ограничения.

Какая сейчас ситуация с электроснабжением, где и когда света не будет 23 февраля – читайте дальше в материале.

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Киев и Киевская область

На четверг, 23 февраля, Укрэнерго не предоставлял ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет не выключать свет в Киеве и области.

Проверить информацию об актуальных отключениях света или ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Винницкая область

Узнать свою очередь в рамках плановых ограничений электроснабжения в Винницкой области можно по ссылке.

Сравнить свою очередь с адресом, где планируют выключать свет, можно по этой ссылке.

Черниговская область

В Черниговской области потребители разделены на три группы. Узнать принадлежность к группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца можно по этой ссылке.

Полтавская область

Посмотреть расписание отключений света в Полтавской области можно по этой ссылке.

Одеська область

В Одессе и Одесском районе из-за поврежденной инфраструктуры еще есть сетевые ограничения, в тестовом режиме действуют графики почасовых отключений.

Проверить информацию об актуальных отключениях света или ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Днепропетровская область

На 23 февраля Укрэнерго не предоставлял ограничения потребления электроэнергии.

Актуальный график, когда и где будут отключать свет в области, можно посмотреть по точному адресу на сайте ДТЭК Днепропетровские электросети.

Запорожская область

Актуальный график отключения света в Запорожской области, который будут применять в случае перегрузки системы, можно посмотреть по ссылке.

Харьковская область

Плановые отключения света в Харьковской области предусматривают 12 очередей среди потребителей, по которым свет будут выключать ежедневно на три часа с 7:00 до 22:00.

Вот такой выглядит обновленный график на 20-26 февраля:

1 очередь 14:00 — 17:00;

2 очередь 15:00 — 18:00;

3 очередь 17:00 — 20:00;

4 очередь 18:00 — 21:00;

5 очередь 19:00 — 22:00;

6 очередь 07:00 — 10:00;

7 очередь 08:00 — 11:00;

8 очередь 09:00 — 12:00;

9 очередь 10:00 — 13:00;

10 очередь 11:00 — 14:00;

11 очередь 12:00 — 15:00;

12 очередь 13:00 — 16:00.

Ознакомиться с полным графиком почасовых отключений света можно, перейдя по ссылке.

Также можно открыть форму по этой ссылке, выбрать из списка ваш населенный пункт, улицу, номер дома и нажать Проверить.

Тернопольская область

В Тернопольской области график отключения света будет действовать с 20-26 февраля включительно между тремя группами потребителей.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Львовская область

В графиках Львовоблэнерго потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа.

Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — восемь часов). С графиком можно ознакомиться по этой ссылке.

Хмельницкая область

Актуальную информацию об отключениях в Хмельницкой области можно смотреть в Telegram АО Хмельницкоблэнерго.

Просмотреть адреса, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.

Другие области — график отключения света

В других регионах также действуют стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками отключения электричества по Украине можно на сайтах Николаевоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Сумыоблэнерго, Черкассыоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Волыньоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, Ровнооблэнерго и Житомироблэнерго.