Худшее позади: Кудрицкий уверен, что РФ не нанесет большего вреда энергосистеме Украины
Энергосистема Украины уже пережила самые тяжелые последствия от российских обстрелов.
Дальнейшие удары будут менее разрушительны благодаря улучшению работы систем ПВО и снижению возможностей Москвы.
Об этом в интервью Bloomberg заявил глава Национальной энергетической компании Укрэнерго Владимир Кудрицкий.
– На данный момент мы достигли плато – дальнейшего ухудшения не происходит. Мы можем восстанавливать инфраструктуру с той же скоростью, с которой происходят разрушения, а иногда даже быстрее, – сказал он.
По словам Кудрицкого, веста и лето будут непростыми.
– Если обстрелы прекратятся, энергетики смогут восстановить инфраструктуру и достичь длительного бездефицитного периода, но на это нельзя рассчитывать, – сказал он.
Глава Укрэнерго уверен, что к следующей зиме Украина накопит достаточный запас трансформаторов.
Он добавил, что прямой ущерб энергосистеме Украины будет составлять “сотни миллионов долларов”, а экономический ущерб исчисляется “миллиардами”. Предварительная оценка появится в ближайшие недели.
Отметим, что уже пятые сутки подряд в энергосистеме отсутствует дефицит мощности.
Более половины электроэнергии страны производят Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС.