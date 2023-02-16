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Факты / Україна

Худшее позади: Кудрицкий уверен, что РФ не нанесет большего вреда энергосистеме Украины

Валентина Чорна, редактор ленты
Електроенергія
Фото: Depositphotos

Энергосистема Украины уже пережила самые тяжелые последствия от российских обстрелов.

Дальнейшие удары будут менее разрушительны благодаря улучшению работы систем ПВО и снижению возможностей Москвы.

Об этом в интервью Bloomberg заявил глава Национальной энергетической компании Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

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– На данный момент мы достигли плато – дальнейшего ухудшения не происходит. Мы можем восстанавливать инфраструктуру с той же скоростью, с которой происходят разрушения, а иногда даже быстрее, – сказал он.

По словам Кудрицкого, веста и лето будут непростыми.

– Если обстрелы прекратятся, энергетики смогут восстановить инфраструктуру и достичь длительного бездефицитного периода, но на это нельзя рассчитывать, – сказал он.

Глава Укрэнерго уверен, что к следующей зиме Украина накопит достаточный запас трансформаторов.

Он добавил, что прямой ущерб энергосистеме Украины будет составлять “сотни миллионов долларов”, а экономический ущерб исчисляется “миллиардами”. Предварительная оценка появится в ближайшие недели.

Отметим, что уже пятые сутки подряд в энергосистеме отсутствует дефицит мощности.

Более половины электроэнергии страны производят Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС.

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