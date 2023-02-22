Лютий, 22 в 20:34

В енергосистемі України відсутній дефіцит потужності. Однак при зміні ситуації та різкому зростанні споживання можуть застосувати погодинні графіки відключень світла.

До більшості областей ліміти не доводились, водночас в Одесі та Одеському районі зберігаються мережеві обмеження.

Яка зараз ситуація з електропостачанням, де та коли не буде світла 23 лютого – читайте далі у матеріалі.

Зараз дивляться

Київ та Київська область

На четвер, 23 лютого, Укренерго не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати світло у Києві та області.

Перевірити інформацію щодо актуальних відключень світла або ознайомитись з графіком можна за посиланням.

Вінницька область

Дізнатись свою чергу в рамках планових обмежень електропостачання у Вінницькій області можна за посиланням.

Порівняти свою чергу з адресою, де планують вимикати світло, можна за цим посиланням.

Чернігівська область

У Чернігівській області споживачі поділені на три групи. Дізнатися приналежність до групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця можна за цим посиланням.

Полтавська область

Переглянути розклад вимкнень світла у Полтавській області можна за цим посиланням.

Одеська область

В Одесі та Одеському районі через пошкоджену інфраструктуру ще є мережеві обмеженння, в тестовому режимі діють графіки погодинних відключень.

Перевірити інформацію щодо актуальних відключень світла або ознайомитись з графіком можна за посиланням.

Дніпропетровська область

На 23 лютого Укренерго не надавав обмежень споживання електроенергії.

Актуальний графік, коли та де відключатимуть світло в області, можна переглянути за точною адресою на сайті ДТЕК Дніпропетровські електромережі.

Запорізька область

Актуальний графік відключення світла у Запорізькій області, який застосовуватимуть у разі перевантаження системи, можна переглянути за посиланням.

Харківська область

Планові відключення світла у Харківській області передбачають 12 черг серед споживачів, за якими світло будуть виключати щоденно на три години з 7:00 до 22:00.

Ось такий виглядає оновлений графік на 20-26 лютого:

1 черга 14:00 — 17:00;

2 черга 15:00 — 18:00;

3 черга 17:00 — 20:00;

4 черга 18:00 — 21:00;

5 черга 19:00 — 22:00;

6 черга 07:00 — 10:00;

7 черга 08:00 — 11:00;

8 черга 09:00 — 12:00;

9 черга 10:00 — 13:00;

10 черга 11:00 — 14:00;

11 черга 12:00 — 15:00;

12 черга 13:00 — 16:00.

Ознайомитись з повним графіком погодинних відключень світла можна, перейшовши за посиланням.

Також можна відкрити форму за цим посиланням, обрати зі списку ваш населений пункт, вулицю, номер будинку та натиснути Перевірити.

Тернопільська область

У Тернопільській області графік відключення світла діятиме з 20 до 26 лютого включно між трьома групами споживачів.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Львівська область

У графіках Львівобленерго споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години.

Електроенергія стабільно буде двічі на добу по чотири години (загалом — вісім годин). З графіком можна ознайомитися за цим посиланням.

Хмельницька область

Актуальну інформацію щодо відключень у Хмельницькій області можна подивитися у Telegram АТ Хмельницькобленерго.

Переглянути адреси, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.

Інші області

В інших регіонах також діють стабілізаційні відключення світла. Ознайомитися з графіками вимкнення електрики по Україні можна на сайтах Миколаївобленерго, Прикарпаттяобленерго, Сумиобленерго, Черкасиобленерго, Чернівціобленерго, Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго, Рівнеобленерго та Житомиробленерго.