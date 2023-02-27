Из-за войны только четверть украинских детей могут ходить в школу или детсад — опрос

Февраль, 27 в 12:51

Полномасштабная война РФ, развязанная против Украины, существенно ограничила право наших детей на полноценное обучение. В частности, только 26% могут постоянно посещать учебные и воспитательные учреждения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Проблемы украинских детей во время войны, проведенного Социологической группой Рейтинг 27 января — 1 февраля среди матерей детей в возрасте от 3 до 17 лет по заказу проекта Действуй для детей Украины (Ukraine Children’s Action Project).

По его данным, сейчас 42% детей учатся в школах/садах онлайн и 29% — на смешанной форме, еще 3% — на домашней форме обучения.

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При этом дистанционная форма обучения наиболее распространена в прифронтовых регионах, онлайн и смешанная — на деоккупированных территориях и в центре.

Что касается Киева, то здесь более половины школьников и дошкольников занимаются как онлайн, так и по смешанной форме, в то же время почти 40% посещают образовательные учреждения постоянно.

В западных областях почти половина детей (47%) учатся офлайн, 40% — по смешанной форме, и только 10% — постоянно онлайн.

— Более половины опрошенных матерей детей, которые учатся в школах/садах, отметили, что объявления воздушной тревоги, отключение электроэнергии или отсутствие интернета были причинами пропусков занятий их детьми почти ежедневно, или же несколько дней в неделю, — говорят аналитики Рейтинга.

Также они отмечают, что каждая мама жаловалась на значительное ухудшение успеваемости и снижение качества учебного процесса.

Социологическая группа Рейтинг 27 января — 1 февраля 2023 года провела опрос среди матерей украинских детей в возрасте от 3 до 17 лет по заказу проекта Действуй для детей Украины (Ukraine Children’s Action Project) во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также тех, где на момент опроса не было мобильной связи.

Методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров в целом опрошено 2 тыс. респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.