Март, 01 в 18:20

Календарная зима близится к концу. Но отопительный сезон еще продлится до апреля. К счастью, несмотря на коварные атаки врага, энергетическая система Украины держится, топлива достаточно, а в домах у людей – тепло.

При этом тарифы во время войны остаются неизменными, так что суммы к оплате в платежках не растут. Впрочем, даже при таких условиях далеко не все в состоянии полностью оплачивать коммунальные услуги. Помочь этому должна была б субсидия. Но многие уязвимые потребители почему-то до сих пор ее себе не оформили. Факты ICTV напоминают, кто имеет право на субсидию и как правильно оформить ее уже на следующий отопительный сезон.

Кто имеет право на субсидию

Вы имеете право на субсидию и можете оформить ее, если среднемесячный совокупный доход вашей семьи в расчете на одного человека за последние шесть месяцев не превышает 3760 грн. Именно такой “порог” доходов для назначения социальной льготы действует в 2023 году.

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Кроме того, субсидия (с учетом среднемесячного дохода) предусмотрена:

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной и членам семей умершего лица, имеющего особые заслуги перед Родиной;

пенсионерам, которые ранее работали педагогами, медиками и фармацевтами, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности и поселках городского типа;

лицам, проживающим в сельской местности и поселках городского типа, работающим/ранее работавшим в музеях, государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях сферы культуры.

Этим категориям государство обещает 100% скидки на оплату коммунальных услуг.

50% скидки предусмотрены:

многодетным семьям, детским домам семейного типа, приемным семьям, семьям опекунов;

родителям и членам семьи лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших (умерших) или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей;

лицам, уволенным из службы гражданской защиты по возрасту, по болезни или по выслуге лет, которые стали лицами с инвалидностью во время исполнения служебных обязанностей и членам их семей;

жене (супругу) умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и опекунам детей (на время попечительства) умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к категории 3, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;

семьи, в которых есть ребенок с инвалидностью;

участникам войны;

отдельным категориям лиц из числа жертв нацистских преследований.

И на 25% скидки имеют право дети войны.

Как и где оформить субсидию

С 1 декабря 2022 года субсидии назначают уже не органы социальной защиты населения, а Пенсионный фонд Украины. То есть теперь фонд работает со всеми гражданами, нуждающимися в государственной помощи для оплаты коммуналки, а не только с пенсионерами.

Если вы еще не оформляли субсидию, нужно подать заявление и декларацию. Это можно сделать как офлайн, так и онлайн. Лично передать их в сервисный центр Пенсионного фонда можно вне зависимости от места жительства.

Так же документы в Пенсионный фонд можно отправить по почте.

Кроме того, действуют удобные онлайн-инструменты, как веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение Пенсионного фонда.

Наконец подать заявку на оформление субсидии можно через портал Дія.

Чтобы подать документы онлайн, нужно:

зарегистрироваться или авторизоваться на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID;

выбрать в меню Услуги, раздел Пенсии, льготы и помощь и Заявление на субсидию;

заполнить данные и проверить их корректность;

скачать необходимые копии документов для получения субсидии.

В некоторых случаях к заявлению и декларации для оформления субсидии могут потребоваться и другие документы. Например, договор найма (аренды) жилья, справки о доходах, справка ВПЛ и т. д.

По результатам обработки заявления специалистами Пенсионного фонда пользователь получит на портале информацию о состоянии и решении обработки заявления.

Проверить состояние субсидии можно на сайте Единого государственного реестра получателей субсидий Министерства социальной политики.

Субсидию назначают на 12 месяцев с месяца, когда такое право предоставлено, то есть с тех пор, как вы попали в перечень льготников или с тех пор как среднемесячный совокупный доход вашей семьи (в расчете на одного человека за последние шесть месяцев) не превышает 3760 грн.

Как можно потратить субсидию

Заметим, что все субсидии адресны. То есть их выплачивают на банковские карты или наличными через Укрпочту непосредственно льготникам, а не на счета поставщиков коммунальных услуг.

Далее люди самостоятельно и в полном объеме оплачивают коммунальные услуги деньгами, полученными из субсидии. Например, за газ (и за распределение, и за снабжение).

По данным Газоснабжающей компании Нафтогаз Украины, на 1 декабря 2022 года более 343 тысяч их клиентов имели субсидии.

Если вы также имеете право на льготу, но до сих пор не подали заявку, сделайте это по крайней мере до следующей зимы. Ведь чтобы субсидию назначили на весь отопительный сезон, необходимо подать заявку до 15 декабря. По обращениям, поступающим после 15 декабря, субсидии назначат только с месяца подачи заявок.