Березень, 01 в 18:20

Календарна зима наближається до завершення. Але опалювальний сезон ще триватиме до квітня. На щастя, попри підступні атаки ворога, енергетична система України тримається, палива достатньо, а в оселях у людей – тепло.

Водночас тарифи під час війни залишаються незмінними, тож суми до сплати у платіжках не зростуть. Утім, навіть за таких умов далеко не всі в змозі сповна платити за комунальні послуги. Зарадити цьому мала б субсидія. Але чимало вразливих споживачів чомусь досі її собі не оформили. Факти ICTV нагадують, хто має право на субсидію та як правильно її оформити вже на наступний опалювальний сезон.

Хто має право на субсидію

Ви маєте право на субсидію й можете її оформити, якщо середньомісячний сукупний дохід вашої сім’ї в розрахунку на одну людину за останні шість місяців не перевищує 3760 грн. Саме такий “поріг” доходів для призначення соціальної пільги діє в 2023 році.

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Крім того, субсидія (з урахуванням середньомісячного доходу) передбачена:

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та члени сімей померлої особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною;

пенсіонерам, які раніше працювали педагогами, медиками та фармацевтами, спеціалістами із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості і селищах міського типу;

особам, які проживають у сільській місцевості та селищах міського типу, які працюють/раніше працювали в музеях, державних і комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури.

Цим категоріям держава обіцяє 100% знижки на оплату комунальних послуг.

50% знижки передбачені:

багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, сім’ям опікунів;

батькам та членам сім’ї особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків;

особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків, та членам їхніх сімей;

дружині (чоловіку) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та опікунам дітей (на час опікунства) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належали до категорії 3, і смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

сім’ї, що має дитину з інвалідністю;

учасникам війни;

окремим категоріям осіб, із числа жертв нацистських переслідувань.

І на 25% знижки мають право діти війни.

Як і де оформити субсидію

Із 1 грудня 2022 року субсидії призначають уже не органи соціального захисту населення, а Пенсійний фонд України. Тобто тепер фонд працює з усіма громадянами, які потребують державної допомоги для сплати комуналки, а не лише з пенсіонерами.

Якщо ви ще не оформлювали субсидію, треба подати заяву та декларацію. Це можна зробити як офлайн, так і онлайн. Особисто передати їх до сервісного центру Пенсійного фонду можна незалежно від місця проживання.

Так само документи до Пенсійного фонду можна надіслати поштою.

Крім того, діють зручні онлайн-інструменти, як вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду чи мобільний додаток Пенсійного фонду.

Насамкінець подати заявку на оформлення субсидії можна через портал Дія.

Щоб подати документи онлайн, потрібно:

зареєструватися чи авторизуватися на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID;

обрати у меню Послуги розділ Пенсії, пільги та допомога та Заяву на субсидію;

заповнити дані та перевірити їхню коректність;

завантажити необхідні копії документів для отримання субсидії.

У деяких випадках до заяви та декларації для оформлення субсидії можуть знадобитися й інші документи. Наприклад, договір найму (оренди) житла, довідки про доходи, довідку ВПО тощо.

За результатами опрацювання заяви спеціалістами Пенсійного фонду користувач отримає на порталі інформацію щодо стану та рішення опрацювання заяви.

Перевірити стан субсидії можна також на сайті Єдиного державного реєстру отримувачів субсидій Міністерства соціальної політики.

Субсидію призначають на 12 місяців від місяця, коли таке право виникає, тобто відколи ви потрапили в перелік пільговиків чи відколи середньомісячний сукупний дохід вашої сім’ї (в розрахунку на одну людину за останні шість місяців) не перевищував 3760 грн.

Як можна витратити субсидію

Зауважимо, що всі субсидії є адресними. Тобто їх виплачують на банківські картки або готівкою через Укрпошту безпосередньо пільговикам, а не на рахунки надавачів комунальних послуг.

Далі люди самостійно й у повному обсязі сплачують за комунальні послуги грошима, отриманими із субсидії. Наприклад, за газ (і за розподіл, і за постачання).

За даними Газопостачальної компанії Нафтогаз України, станом на 1 грудня 2022 року понад 343 тисячі їхніх клієнтів мали субсидії.

Якщо ви також маєте право на пільгу, але досі не подали заявку, зробіть це принаймні до наступної зими. Адже, щоб субсидію призначили на весь опалювальний сезон, необхідно подати заявку до 15 грудня. За зверненнями, які надійдуть після 15 грудня, субсидії призначать лише з місяця подання заявок.