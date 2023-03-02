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Факты / Україна / Общество

Дефицита нет: какая ситуация со светом в Украине 2 марта

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Енергетика-світло-електрика
Фото: Pixabay

На Полтавщине и Сумщине бригады облэнерго восстанавливают поврежденные электросети в результате вражеского обстрела 1 марта.

Об этом сообщают в Укрэнерго.

– Энергетики также продолжают ремонтные работы на всех объектах энергосистемы, которые ранее получили повреждения от ракетных и дроновых атак россиян, для увеличения доступной мощности в энергосистеме и повышения надежности передачи электроэнергии и питания отдельных регионов, говорится в сообщении.

В Укрэнерго отмечают, что дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 19 день подряд и пока не прогнозируется. Выросла доступная мощность в энергосистеме, что повышает ее операционную безопасность и уменьшает риски возникновения дефицита.

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– Потребление соответствует уровню рабочего дня и стабильно в течение недели. Потребление покрывается украинской генерацией и незначительным импортом, рассказали специалисты.

Сейчас интенсивно работают все виды энергосистемы, гидроэлектростанции, которые из-за половодья имеют много ресурсов, а также сезонно электростанции из возобновляемых источников энергии.

Сетевых ограничений в сетях Укрэнерго, вызывающих необходимость ограничения потребителей в областях пока нет. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

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Источник: Укрэнерго 

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