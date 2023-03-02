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Факти / Україна / Суспільство

Дефіциту немає: яка ситуація зі світлом в Україні 2 березня

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Енергетика-світло-електрика
Фото: Pixabay

На Полтавщині та Сумщині бригади обленерго відновлюють пошкоджені електромережі в наслідок ворожого обстрілу 1 березня. 

Про це повідомляють в Укренерго. 

Енергетики також продовжують ремонтні роботи на всіх об’єктах енергосистеми, які раніше зазнали пошкоджень від ракетних і дронових атак росіян, для збільшення доступної потужності в енергосистемі та підвищення надійності передачі електроенергії і живлення окремих регіонів, – йдеться у повідомленні. 

В Укренерго зазначають, що дефіцит потужності в енергосистемі відсутній уже 19 день поспіль і наразі не прогнозується. Зросла доступна потужність в енергосистемі, що підвищує її операційну безпеку та зменшує ризики виникнення дефіциту. 

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Споживання відповідає рівню робочого дня і стабільне протягом тижня. Споживання покривається українською генерацією та незначним імпортом, – розповіли фахівці.

Наразі інтенсивно працюють всі види енергосистеми, гідроелектростанції, які через водопілля мають багато ресурсів, а також сезонно – електростанції з відновлюваних джерел енергії. 

Мережевих обмежень у мережах Укренерго, що спричиняють необхідність обмеження споживачів в областях наразі немає. Але за зміни ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

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Джерело: Укренерго 

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