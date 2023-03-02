Дефіциту немає: яка ситуація зі світлом в Україні 2 березня

Березень, 02 в 12:02

На Полтавщині та Сумщині бригади обленерго відновлюють пошкоджені електромережі в наслідок ворожого обстрілу 1 березня.

Про це повідомляють в Укренерго.

– Енергетики також продовжують ремонтні роботи на всіх об’єктах енергосистеми, які раніше зазнали пошкоджень від ракетних і дронових атак росіян, для збільшення доступної потужності в енергосистемі та підвищення надійності передачі електроенергії і живлення окремих регіонів, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго зазначають, що дефіцит потужності в енергосистемі відсутній уже 19 день поспіль і наразі не прогнозується. Зросла доступна потужність в енергосистемі, що підвищує її операційну безпеку та зменшує ризики виникнення дефіциту.

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– Споживання відповідає рівню робочого дня і стабільне протягом тижня. Споживання покривається українською генерацією та незначним імпортом, – розповіли фахівці.

Наразі інтенсивно працюють всі види енергосистеми, гідроелектростанції, які через водопілля мають багато ресурсів, а також сезонно – електростанції з відновлюваних джерел енергії.

Мережевих обмежень у мережах Укренерго, що спричиняють необхідність обмеження споживачів в областях наразі немає. Але за зміни ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

Джерело: Укренерго