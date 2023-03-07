РФ сосредоточила информационное оружие против Украины на двух целях — Маляр

Март, 06 в 23:50

Российская Федерация сосредоточила свое информационное оружие против Украины на двух целях. Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, на каких именно целях сконцентрировалась РФ.

В частности, среди основных: дискредитация Украины как получателя западного вооружения, срыв процесса мобилизации и процесса заключения контрактов на службу.

— Это имеет свое объяснение, ведь оружие и люди, которые его применяют, — это то, чего враг больше всего боится. Если первая цель ориентирована на западного потребителя информации, то вторая — на украинского, — отметила заместитель главы Минобороны.

Она призывает критически оценивать любые сведения из неофициальных источников, проверять достоверность и задавать себе вопрос, какой может быть цель распространения такой информации, чтобы не стать жертвами пропагандистских внушений.