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Факты / Україна / Общество

РФ сосредоточила информационное оружие против Украины на двух целях — Маляр

Юля Захарченко, редактор ленты
Ганна Маляр
Фото: УНИАН

Российская Федерация сосредоточила свое информационное оружие против Украины на двух целях. Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, на каких именно целях сконцентрировалась РФ.

В частности, среди основных: дискредитация Украины как получателя западного вооружения, срыв процесса мобилизации и процесса заключения контрактов на службу.

— Это имеет свое объяснение, ведь оружие и люди, которые его применяют, — это то, чего враг больше всего боится. Если первая цель ориентирована на западного потребителя информации, то вторая — на украинского, — отметила заместитель главы Минобороны.

Она призывает критически оценивать любые сведения из неофициальных источников, проверять достоверность и задавать себе вопрос, какой может быть цель распространения такой информации, чтобы не стать жертвами пропагандистских внушений.

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