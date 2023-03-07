РФ зосередила інформаційну зброю проти України на двох цілях – Маляр

Березень, 06 в 23:50

Російська Федерація зосередила свою інформаційну зброю проти України на двох цілях. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, на яких саме цілях сконцентрувалася РФ.

Зокрема, серед основних: дискредитація України як отримувача західного озброєння, зрив процесу мобілізації та процесу укладення контрактів на службу.

– Це має своє пояснення, адже зброя і люди, які її застосовують, – це те чого ворог найбільше боїться. Якщо перша ціль орієнтована на західного споживача інформації, то друга – на українського, – зазначила заступниця очільника Міноборони.

Вона закликає критично оцінювати будь-які відомості з неофіційних джерел, перевіряти достовірність та задавати собі питання, якою може бути мета поширення такої інформації, щоб не стати жертвами пропагандистських навіювань.