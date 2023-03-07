Будет ли индексация пенсий в марте 2023 и кого она коснется
Несмотря на полномасштабную войну и всеобщую мобилизацию, в Украине продолжают платить пенсии и другие социальные выплаты.
Кроме того, в 2023 году запланирована индексация пенсий. Ранее в Минсоцполитики сообщали о переносе сроков индексации пенсий. Будет ли индексация пенсий в марте 2023 – читайте в материале.
Будет ли индексация пенсий в марте 2023 года
В Минреинтеграции недавно сообщили, что индексация пенсий в 2023 году произойдет в срок. То есть, в этом году пенсии для украинцев снова повысятся.
– Уже в этом марте будет проведена их индексация на 20%. Она коснется более 10 миллионов украинцев. При расчете будет учитываться уровень инфляции и динамика роста среднего уровня зарплаты, – говорится в сообщении.
Когда будет индексация пенсий в Украине
Ежегодная индексация пенсий, предусмотренная пенсионным законодательством, начнется с 1 марта. Это стало известно по результатам заседания правительства.
В целом в этом году государство планирует потратить на пенсионное обеспечение более 700 млрд гривен.