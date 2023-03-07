Март, 07 в 8:32

Несмотря на полномасштабную войну и всеобщую мобилизацию, в Украине продолжают платить пенсии и другие социальные выплаты.

Кроме того, в 2023 году запланирована индексация пенсий. Ранее в Минсоцполитики сообщали о переносе сроков индексации пенсий. Будет ли индексация пенсий в марте 2023 – читайте в материале.

Будет ли индексация пенсий в марте 2023 года

В Минреинтеграции недавно сообщили, что индексация пенсий в 2023 году произойдет в срок. То есть, в этом году пенсии для украинцев снова повысятся.

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– Уже в этом марте будет проведена их индексация на 20%. Она коснется более 10 миллионов украинцев. При расчете будет учитываться уровень инфляции и динамика роста среднего уровня зарплаты, – говорится в сообщении.

Когда будет индексация пенсий в Украине

Ежегодная индексация пенсий, предусмотренная пенсионным законодательством, начнется с 1 марта. Это стало известно по результатам заседания правительства.

В целом в этом году государство планирует потратить на пенсионное обеспечение более 700 млрд гривен.