В Мариуполе остаются могилы погибших во дворах, таких захоронений сотни – горсовет

Март, 07 в 16:32

Во временно оккупированном Мариуполе до сих пор во дворах местных жителей остаются могилы – после того, как в украинский город зашли россияне и убили людей.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет. Одна из таких могил находится рядом с домом на улице Куинджи, 17.

– Таких стихийных захоронений – сотни во всем городе. Ведь во время блокады россиянами Мариуполя люди хоронили убитых соседей, знакомых, родственников прямо во дворах или парках, – отметили в городском совете.

По предварительным данным, в Мариуполе погибло более 22 тыс. человек, но точное количество назвать сейчас невозможно.

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Стоит отметить, что россияне разрушают дома, пряча следы военных преступлений РФ, а там остались десятки сотен тел убитых мариупольцев.

Фото: Мариупольский городской совет