Смелости хватило только до знака в город: Андрющенко о поездке Шойгу в Мариуполь

Март, 06 в 11:28

В соцсетях появились видео, где министр обороны РФ Сергей Шойгу посещает временно оккупированный Мариуполь.

Об этом в своем Telegram рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Как выяснилось, визит состоялся 3 марта, а российские СМИ сообщили об этом только 6 марта.

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– Для понимания. Шойгу был в Мариуполе 3 марта. Вот здесь его вертолет мы зафиксировали, — написал Андрющенко.

Он отметил, что маршрут Шойгу был очень короткий.

– Маршрут аэропорт Мариуполь — Невский и быстро обратно. То есть де-факто смелости хватило только до знака в город, — отметил советник мэра.



Между тем в минобороны РФ сообщили, что в Мариуполе Шойгу якобы проверил работу военно-строительного комплекса министерства “по восстановлению инфраструктуры Донбасса” а также “многофункциональный медицинский центр, спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов”.